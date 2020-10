PSG - Manchester United : date, compo probable de Paris... Les infos du match

PSG - MANCHESTER. Le Paris Saint-Germain reçoit Manchester United, mardi prochain, en phase de poules de la Ligue des champions de foot. Découvrez la composition probable de l'équipe de la capitale pour ce match très attendu.

Le PSG débute la phase de poules de la Ligue des champions, ce mardi 20 octobre 2020 (21h), par une rencontre face à un adversaire qu'il connaît bien et qui lui rappellera de bien mauvais souvenirs : Manchester United avait en effet éliminé Paris en 8e de finale de la compétition, en 2019, à l'issue d'un match retour au scénario cruel (le club français, vainqueur 2-0 à l'aller en Angleterre, s'était incliné 1-3 au retour au Parc des Princes, avec un penalty de Rashford encaissé dans les arrêts de jeu). Depuis, le Paris Saint-Germain s'est refait une santé sur la scène européenne en atteignant la finale l'an passé, mais un air de revanche planera tout de même, mardi, au-dessus d'un Parc des Princes qui sonnera creux puisque le match se déroulera à huis-clos en raison des restrictions imposées par la crise sanitaire.

Le PSG devra également composer avec les absences de plusieurs joueurs d'importance pour ce premier grand rendez-vous européen de la saison. Juan Bernat, Thilo Kehrer et Mauro Icardi, blessés, manqueront ainsi à l'appel, tandis que Marquinhos, Julian Draxler et Marco Verratti, également gênés par des pépins physiques, sont incertains. Thomas Tuchel devrait en revanche pouvoir compter sur ses dernières recrues, Danilo Pereira, Rafinha et Kean, même si ces derniers ne seront pas tous nécessairement titulaires. La composition probable du PSG face à Manchester United : Navas - Florenzi, Diallo, Kimpembe, Bakker ou Kurzawa - Di Maria, Verratti ou Gueye, Danilo Pereira, Neymar - Mbappé, Sarabia ou Kean.