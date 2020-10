Istanbul - PSG : Paris ouvre le score, le match en direct

Oh quelle frappe de Türüc ! Le turc tente sa chance avec une belle frappe qui passe tout proche de la cage de Keylor Navas !

BBBBUuUuUUuuUUUUUuuuuttttttttt !!!!! On le sentait venir !! Sur un corner de Mbappé, Moise Kean est trouvé au coeur de la surface et trompe le gardien stambouliote de la tête ! 1-0 pour le PSG !

20:16 - Paris va mieux

Le PSG reprend la possession du ballon. Mbappé est le seul qui semble pouvoir allumer la mèche. Florenzi, lui, souffre physiquement et le repli défensif est de plus en plus difficile.