"Leipzig - PSG : suivez le match en direct !"

LEIPZIG - PSG. Score et buts en live, résultat, résumé... Vivez le match en direct entre le RB Leipzig et le Paris Saint-Germain, ce soir, comptant pour la 3eme journée de la Ligue des champions de foot.

21:06 - BUUUT DI MARIAAA !! GOOoooAAAaAAaaallll du Paris Saint-Germain !!! Que c'est bien joué ! Je vous parlais du pressing parisien, il paye très tôt dans ce match. Moise Kean vient gêner Upamecano qui rate sa relance. Kean sert Di Maria dans la surface qui trompe Gulacsi !! 1-0 pour Paris !

21:03 - Premières minutes rythmées Le PSG décide de presser haut son adversaire du soir. Le ballon vit beaucoup et va d'un camp à un autre. Beaucoup de mobilité de la part des deux équipes. C'est vivant.

21:01 - C'est parti ! Après sa victoire lors de la dernière demi-finale de la Ligue des champions, le Paris Saint-Germain va vouloir rééditer cette performance. RB Leipzig-PSG, c'est parti !

20:58 - L'entrée sur la pelouse des 22 acteurs Le début de la rencontre est imminente ! Les joueurs entrent à l'instant sur la pelouse du RB Leipzig. L'hymne de la Ligue des champions va retentir dans le ciel allemand !

20:50 - La surprise Basaksehir face à Manchester Surprise dans le groupe du PSG. Manchester United vient de s'incliner sur la pelouse de Basaksehir 2 buts à 1. En cas de victoire, Paris pourrait donc revenir à égalité avec les Anglais. L'opportunité est là. À Paris d'en profiter.

20:42 - Upamecano: " Jouer notre jeu, aller les chercher, les presser, ne pas reculer" Interviewé par l'Équipe ce mercredi, Dario Upemacano est revenu sur la défaite de la dernière demi-finale de Ligue des champions. Quelques mois après, les deux équipes se retrouvent. Alors, que faire pour battre le PSG cette fois-ci ? Il faut jouer notre jeu, aller les chercher, les presser, ne pas reculer, explique le défenseur français. C’est ce qu’on va essayer de faire. Je ne suis pas en train de vous dire que ce sera simple mais on va tout faire pour. Depuis août, on a relevé la tête".

20:33 - Tuchel : "Nécessaire que l’on joue en équipe." Dans une demi-heure, Paris jouera contre Leipzig sans Icardi, Neymar et Mbappé. Verratti sera également absent au milieu de terrain. Malgré un effectif de qualité, le niveau technique sera donc inférieur ce soir. Alors, faut-il demander plus au 11 de ce soir ? "On demande toujours des efforts, rappelle Thomas Tuchel. C’est nécessaire que l’on joue en équipe. Je suis convaincu qu’on a une équipe qui a une bonne énergie ensemble et qui peut jouer avec bcp d’intensité".

20:23 - Tuchel : "On va s'adapter" Julian Nagelsmann a choisi de jouer sans numéro 9 ce soir avec la titularisation de Nkunku et l'absence de Poulsen. "Une équipe sans numéro 9 ? Ça ne change pas trop pour nous, assure Thomas Tuchel. Ce n’est pas le même match que celui de la demie finale. Là, on va s’adapter".

20:16 - Vers un faux pas de Manchester ? Le victorieux de cette rencontre pourrait faire une bonne opération. Car avant ce PSG-Leipzig, Manchester United joue actuellement contre l'Istanbul Basaksehir. Et ce sont les Turques qui mènent au score à l'heure de jeu 2-1 ! En cas de victoire parisienne ce soir, Paris reviendrait alors à égalité avec les Anglais (6 points).

20:07 - La composition du RB Leipzig Voici désormais la composition du RB Leipzig avec la présence de l'ancien parisien Christopher Nkunku. La composition complète: Gulacsi - Orban, Upamecano, Konaté - Henrichs, Sabitzer (c), Haidara, Angelino - Mukiele, Forsberg, Nkunku

20:00 - La composition du PSG Avec de nombreux absents, Thomas Tuchel a donc fait avec ce qu'il avait sous la main. On retrouve Danilo Pereira en défense central et Marquinhos au milieu de terrain. La composition du PSG: Navas - Florenzi, Danilo Pereira, Kimpembe, Kurzawa - Gueye, Marquinhos (c), Herrera - Sarabia, Kean, Di Maria

19:50 - La composition du groupe retenu par Thomas Tuchel Pour ce match Leipzig - PSG, Thomas Tuchel a fait appel à un groupe de 22 joueurs, où figurent notamment les jeunes Timothée Pembélé, Kays Ruiz-Atil et Bandiougou Fadiga, ainsi que Leandro Paredes, de retour de blessure : Gardiens de but : Navas, Rico, Randriamamy

Défenseurs : Marquinhos, Kimpembe, Kehrer, Diallo, Kurzawa, Florenzi, Dagba, Bakker, Pembélé

Milieux de terrain : Herrera, Danilo, Paredes, Gueye, Rafinha, Ruiz-Atil, Fadiga

Attaquants : Kean, Di Maria, Sarabia

19:33 - Le point sur les absents avant Leipzig - PSG Le PSG va devoir composer ce soir avec les absences de six joueurs, tous blessés : Julian Draxler, Juan Bernat, Marco Verratti, Neymar, Kylian Mbappé et Mauro Icardi, les cinq derniers étant des titulaires en puissance. Du côté allemand, seuls le défenseur Luka Klostermann et le milieu de terrain Konrad Laimer manqueront à l'appel. A noter également que Benjamin Henrichs sera suspendu pour le prochain match s'il reçoit un nouveau carton jaune ce soir. Aucun joueur parisien n'est en revanche sous cette menace.

19:20 - Nagelsmann (Leipzig) : "Avec une défaite, tout ne serait pas perdu mais.." Julian Nagelsmann, le coach du RB Leipzig, a lui aussi évoqué la double confrontation à venir contre Paris comme une rencontre à élimination directe. "Je vois ces deux matchs contre le PSG comme des matchs décisifs, où il faut prendre plus de points que l’adversaire pour se qualifier en huitième, a-t-il expliqué hier. Avec une défaite demain, tout ne serait pas encore perdu, mais on serait sous pression lors du déplacement à Paris. Si c’est possible de prendre quatre points contre eux lors de la double confrontation, alors on aurait notre destin en mains".