Lyon - Saint-Etienne : l'OL renverse l'ASSE, le résumé du match

23:04 - L'OL remonte à la cinquième place

Grâce à ce succès devant l'AS Saint-Etienne (2-1), l'Olympique Lyonnais remonte à la cinquième place du classement de Ligue 1 après cette 10e journée, à une longueur de l'OM (4e), qui compte toutefois un match en plus à disputer, et de Rennes (3e). De son côté, l'ASSE enchaîne une sixième défaite consécutive, malgré un bon match ce soir, et reste englué à la 15e place.