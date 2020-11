"Portugal - France : suivez le match en direct !"

Sur un corner en faveur des Bleus, Adrien Rabiot s'élève plus haut que tout le monde et dévie le ballon de la tête mais le ballon fuit le cadre assez largement finalement.

Bien évidemment, cette rencontre décisive entre le Portugal et la France se jouera dans un Estadio da Luz vide, à cause de l'épidémie de Covid-19. Lisbonne est même sous couvre-feu depuis lundi soir pour tenter d'endiguer l'épidémie, avec une application à 13 heures, heure locale, lors des week-ends. Le Portugal a dépassé hier le cap des 200 000 cas, a déploré 69 morts et a totalisé 6653 nouvelles infections, un record pour le pays depuis le début de la pandémie.

20:28 - Cristiano Ronaldo muet contre les Bleus

Le sélectionneur du Portugal, Fernando Santos, pourra bien compter sur Cristiano Ronaldo, remis de sa blessure, ce soir face aux Bleus. Auteur de 102 buts avec sa sélection, un record en Europe, Cristiano Ronaldo est beaucoup moins en réussite face à l'équipe de France, puisqu'en cinq rencontres, il n'a jamais marqué. La France est même l'adversaire qu'il a le plus souvent affronté sans jamais trouver le fond des filets. Il n'a jamais marqué non plus contre l'Allemagne (4 matches), l'Angleterre (3 matches) et l'Italie (2 matches).