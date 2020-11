Espagne - Allemagne : la gifle de la Roja, un triplé de Ferran Torres, le résumé du match

ESPAGNE - ALLEMAGNE. Grâce notamment à un triplé de Ferran Torres, la Roja a donné une leçon de football à la Mannschaft en s'imposant 6-0 dans cette dernière journée de la Ligue des nations. Découvrez le résumé du match

23:20 - L'Espagne a donné une leçon Quand un score est aussi géant entre deux équipes de cette qualité, il est toujours difficile de se dire si l'une a été merveilleuse ou l'autre, en dessous de tout. Ce soir, il y avait sûrement un peu des deux. L'Allemagne n'a jamais vu le jour. Hormis une frappe de Serge Gnabry sur la barre transversale du jeune Unai Simon (77e), la Mannschaft aura peiné tout le long de la rencontre. Probablement atteints physiquement, les hommes de Joachim Löw se sont fait rouler dessus pour une Espagne bouleversante. Dès les premiers instants de la rencontre, la Roja prenait les dessus. Les écarts commençaient à se voir avant même que le score ne bouge. Et il n'aura pas fallu attendre bien longtemps pour voir la domination des rouges se matérialiser au compteur. Morata de la tête (1-0, 17e), Ferran Torres de volée (2-0, 33e) et Rodri également de la tête (3-0, 38e) avaient permis à l'Espagne d'entrevoir très aisément une qualification pour la phase finale de cette Ligue des nations. La seconde période n'aura été qu'un copier/coller de la première. Apathiques physiquement, perdus tactiquement, les Allemands n'auront jamais eu les armes pour faire basculer la rencontre. Alors, jamais rassasiés, les Espagnols ont conclu le travail avec la manière. Ferran Torres en est allé de son triplé grâce à des réalisation à la 55e et 71e pour le 4 puis le 5-0. Enfin, Oyarzabal, entré en cours de jeu, a inscrit son nom dans la colonne des buteurs (89e). La déroute est immense pour une Mannschaft méconnaissable. On les savait fébriles défensivement, les Allemands auront payé une note très salée ce mardi soir. L'Espagne poursuit, elle, sa route et rejoint l'équipe de France dans le Final 4 d'une compétition dont il faudra attendre octobre 2021 pour en connaître ses finalistes.

23:02 - Ramos : "Une nuit historique" Sorti sur blessure en première mi-temps, Sergio Ramos a posté ce tweet, accompagné d'une photo dans le vestiaire, après la victoire: "Une nuit historique qui fera grandir cette équipe". Una noche histórica que hará crecer a este equipo. ¡A la Final Four! ????????????????



An historic night that will help us grow as a team. To the Final Four! ????????????#VamosEspaña #NationsLeague pic.twitter.com/ZXexnXukeC — Sergio Ramos (@SergioRamos) November 17, 2020

22:55 - L'Allemagne, une première depuis 1931 C'est une déroute, une humiliation. On laissera la presse allemande choisir l'adjectif qu'il faudra mais ce 6-0 fait de cette défaite la plus lourde depuis... 1931 et une défaite contre l'Autriche par le même score.

22:45 - L'Espagne se qualifie Le contrat est rempli pour la Roja. Il fallait une victoire pour se qualifier, c'est donc chose faite avec cette incroyable victoire 6-0 face à l'Allemagne. Les Espagnols poursuivent donc leur parcours et se retrouveront... on octobre 2021, après l'Euro pour la suite de cette compétition.

22:35 - C'est terminé ! La correction est terminée ! L'Allemagne vient de prendre une énorme gifle par la sélection espagnole ! Victoire de la Roja 6-0 grâce notamment à un triplé de Ferran Torres et, surtout, une maitrise collective impressionnante.

22:32 - GOL pour l'Espagne !! BUUUUUUUuuuuuuuUUUUUUuuuuTTTTttt !!!! Nouveau but pour l'Espagne. Lancé à gauche avec une balle en hauteur, Gaya est trouvé dans la surface. Le latéral pousse un peu trop son ballon mais peut transmettre, avant l'arrivée de Neuer et de deux défenseurs, à Oyarzabal... qui n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets. Ça fait 6-0 et c'est totalement indécent.

22:25 - L'Espagne calme le jeu Émaillé de nombreux changements de chaque côté, la rencontre perd quelque peu en intensité. Surtout, la Roja contrôle le jeu et peu se montrer dangereuse à tout moment.

22:18 - La barre pour Gnabry ! Quelle praline de Serge Gnabry !! C'est la seule vraie occasion de l'Allemagne dans ce match. Et nous jouons la 77e minute. Seul, le joueur du Bayern choisit de frapper de loin. Sa frappe vient alors se fracasser contre la barre transversale ! Dommage !

22:14 - LA MANITA !!!!! GOOOOOOOOOOOOLLLL !!!! LE TRIPLÉ POUR FERRAN TORRES !!! Sur une merveille de passe en profondeur, Morata trouvé Fabian Ruiz lancé plein axe. Le joueur du Naples décale Ferran Torres arrivant pleine balle. À l'entrée de la surface, le joueur de City enroule sa frappe et trompe Neuer. Ça fait 5-0 !! Il reste un quart d'heure !

22:10 - Fabian Ruiz manque son centre Morata était absolument tout seul au second poteau mais Fabian Ruiz, lancé côté gauche, manque son centre. Le cuir file devant l'attaquant espagnol, impuissant, sur cette occasion. L'Espagne veut enfoncer le clou face à une Mannschaft méconnaissable.

22:04 - Ferran Torres proche du triplé ! Encore une occasion pour l'Espagne ! Sur un superbe mouvement côté droit, Fabian Ruiz est dans la surface proche de la ligne. Il choisit de passer en retrait pour Ferran qui frappe. Son tir est, malheureusement pour lui, trop croisé et passe à côté des buts de Neuer...

21:56 - 4-0 !!! GOOoooOOooAAALLL !!!!! ET de 4 pour l'Espagne ! Quel contre !!! Tout part d'un belle sortie de la défense côté gauche. Gaya est trouvé sur la ligne médiane, dos au jeu. Il trouve en profondeur Fabian Ruiz qui retrouve Gaya. Le latéral de Valence fil et but, fixe Neuer et décale Ferran Torres... qui n'a plus qu'à cadrer sa frappe et marquer un doublé. Ça fait 4-0 et la défense allemande est ca-tas-tro-phique.

21:49 - Quelle double occasion pour l'Espagne ! Ça repart fort ! Et on poursuit vers une domination espagnol ! Très vif et surgissant, Dani Olmo vient chiper le cuir dans les pieds de Robin Koch et file droit au but. Il rentre dans la surface et frappe mais son tir, croisé, est repoussé par Neuer. Derrière, Koke tente sa chance mais Neuer s'impose encore ! C'était chaud !

21:47 - C'est reparti ! C'est parti pour cette seconde période ! Les Allemands n'ont désormais pas d'autre choix que de réagir très rapidement s'ils veulent tenter de bousculer les Espagnols et, surtout, se qualifier. Un nul suffirait. Süle est sorti à la place de Jonathan Tah pour les Allemands, à la pause.