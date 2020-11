Espagne - Allemagne : La Roja se ballade, le match en direct

ESPAGNE - ALLEMAGNE. Score et buts en live, résultat, résumé... Vivez le match en direct entre l'Espagne et l'Allemagne, ce soir, comptant pour la 6e journée de la Ligue des nations.

22:10 - Fabian Ruiz manque son centre Morata était absolument tout seul au second poteau mais Fabian Ruiz, lancé côté gauche, manque son centre. Le cuir file devant l'attaquant espagnol, impuissant, sur cette occasion. L'Espagne veut enfoncer le clou face à une Mannschaft méconnaissable.

22:04 - Ferran Torres proche du triplé ! Encore une occasion pour l'Espagne ! Sur un superbe mouvement côté droit, Fabian Ruiz est dans la surface proche de la ligne. Il choisit de passer en retrait pour Ferran qui frappe. Son tir est, malheureusement pour lui, trop croisé et passe à côté des buts de Neuer...

21:56 - 4-0 !!! GOOoooOOooAAALLL !!!!! ET de 4 pour l'Espagne ! Quel contre !!! Tout part d'un belle sortie de la défense côté gauche. Gaya est trouvé sur la ligne médiane, dos au jeu. Il trouve en profondeur Fabian Ruiz qui retrouve Gaya. Le latéral de Valence fil et but, fixe Neuer et décale Ferran Torres... qui n'a plus qu'à cadrer sa frappe et marquer un doublé. Ça fait 4-0 et la défense allemande est ca-tas-tro-phique.

21:49 - Quelle double occasion pour l'Espagne ! Ça repart fort ! Et on poursuit vers une domination espagnol ! Très vif et surgissant, Dani Olmo vient chiper le cuir dans les pieds de Robin Koch et file droit au but. Il rentre dans la surface et frappe mais son tir, croisé, est repoussé par Neuer. Derrière, Koke tente sa chance mais Neuer s'impose encore ! C'était chaud !

21:47 - C'est reparti ! C'est parti pour cette seconde période ! Les Allemands n'ont désormais pas d'autre choix que de réagir très rapidement s'ils veulent tenter de bousculer les Espagnols et, surtout, se qualifier. Un nul suffirait. Süle est sorti à la place de Jonathan Tah pour les Allemands, à la pause.

21:42 - L'Allemagne ne voit pas le jour C'est une première mi-temps catastrophique de la part des Allemands. Ils n'auront tiré aucune fois au but lors de ces 45 premières minutes. En face, l'Espagne aura tiré 12 fois dont 6 tirs cadrés et donc 3 buts.

21:32 - Mi-temps ! C'est la mi-temps ! Quelle première période complètement folle ! L'Espagne donne une leçon de football à l'Allemagne. La Roja mène 3-0 face à une Mannschaft peu inspirée ce soir.

21:26 - Sergio Ramos blessé Sur un dégagement anodin, Sergio Ramos se blesse à la cuisse droite. Nouvelle blessure pour la Roja. Le défenseur espagnol doit céder sa place au jeune Eric Garcia.

21:23 - BUT pour l'Espagne ! GOOOOAAAALLLL !!! ENCORE UN !!!! Sur un nouveau corner - cette fois-ci de la gauche vers la droite - Rodrigo place sa tête dans le but de Manuel Neuer ! Magnifique tête décroisée qui se loge hors de portée du gardien munichois ! Ça fait 3-0 ! Incroyable !

21:18 - Gooolllaaazzooo !!!! QUE GOOOLLLAAAAZZZZOOOOO !!!! Sur un magnifique centre venu de la gauche, Dani Olmo saute et trouve la transversale de Neuer. La balle rebondit devant la ligne puis de nouveau... derrière Ferran Torres arme sa volée et envoie un missile dans la lucarne du gardien munichois ! Ça fait 2-0 ! Superbe but !

21:16 - Quel arrêt de Neuer ! QU'EST-CE QU'IL EST FORT !! Neuer solide face à Ferran Torres ! Lancé dans la profondeur côté droit, l'Espagnol est seul face à l'Allemand ! Mais le gardien allemand bouche bien son angle et sort la frappe de l'attaquant de Manchester City de la main ! Quelle occasion !!

21:12 - La défense espagnole hermétique L'Allemagne peine énormément à se créer d'occasions. Une fois encore, bien trouvé derrière les défenseurs, Leroy Sané se manque face au repli défensif des coéquipiers de Sergio Ramos.

21:08 - But refusé pour l'Espagne Quel beau mouvement de jeu de la Roja !! Sur une remontée de balle Sergi Roberto, le latéral du Barça donne dans la profondeur pour Ferran Torres. Ce dernier entre dans la surface et centre fort à ras de terre de l'autre côté pour Morata au second poteau. À 1 mètre du but, l'attaquant ne laisse aucune chance à Neuer... mais le drapeau se lève pour signaler une position de hors-jeu de la part de l'attaquant de la Juve. Toujours 1-0 pour l'Espagne.

21:02 - MORATA GOAL !! ET LA TROISIÈME EST LA BONNE !!! ALVARO MORATA ouvre le score !!! Sur un coup-franc botté de la droite vers la gauche par Fabian Ruiz, Morata est trouvé au second poteau. De la tête, il fusille Neuer ! 1-0 pour la Roja !