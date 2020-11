"PSG - Leipzig : notes, résumé… Paris médiocre mais vainqueur"

PSG - LEIPZIG. A la peine hier soir face au RB Leipzig, le Paris Saint-Germain a réussi à arracher la victoire sur le score de 1-0, grâce à un but de Neymar sur penalty. Un résultat qui relance le PSG dans la course à la qualification. Découvrez le résumé du match en vidéo et toutes les réactions.

Le Paris Saint-Germain savait que cette rencontre face à Leipzig ressemblait à celle de la dernière chance, après deux défaites lors des trois premiers matches de cette campagne de Ligue des champions . Le PSG a fait le plus dur, hier soir, en l'emportant sur la plus petite des marges, grâce à un penalty transformé par Neymar (11e) et obtenu par Angel Di Maria, mais que ce fut dur pour les Parisiens face aux joueurs de Julian Nagelsmann ! Largement dominé dans le jeu, l'équipe parisienne a rapidement rendu les armes en acceptant de subir après avoir marqué le premier but dans ce match. Incapables de sortir le ballon et de se montrer dangereux, si ce n'est dans le temps additionnel par Rafinha, les Parisiens se sont recroquevillés et ont subi pendant tout le match, sans toutefois être réellement inquiétés. Upamecano (12e), Haïdara (38e) et Forsberg (45e+1) ont tenté leurs chances mais sans pour autant vraiment faire trembler Navas. En deuxième période, Navas n'a pas non plus été mis à contribution mais les Parisiens n'ont absolument pas réussi à être dangereux. Cela a néanmoins suffi pour le PSG, qui a eu ce qu'il voulait avant le match : la victoire. Le résumé du match en vidéo :

12:08 - Paredes : "On savait que ce serait comme ça" Leandro Paredes, le milieu de terrain du PSG, a assumé hier soir, au micro de la chaîne Téléfoot, le choix de son équipe d'évoluer bas face à Leipzig : "C’est une équipe très physique, qui presse beaucoup. Nous n’étions pas forcément assez en forme pour assumer des un-contre-un. On a beaucoup de joueurs connaissant quelques difficultés physiques. On a notamment Ney, Marqui et Marco revenant de blessure donc on était peut-être un peu court sur le plan physique. On a donc essayé de jouer en contre-attaque et puis on a souffert défensivement pour tenir ce résultat, c’est vrai, mais on savait que ce serait comme ça".

11:50 - Diallo : "Cette équipe a une âme" La réaction d'Abdou Diallo, le défenseur du PSG, hier soir, au micro de PSG TV, après cette victoire laborieuse face à Leipzig : "C'était un match compliqué contre une belle équipe de Leipzig, mais on le savait car c’était déjà dur pendant le Final 8 ou chez eux, mais l’important c’était de gagner aujourd’hui. Tous les points sont bons à prendre, on a fait le travail, on a pris les points et c’était l’essentiel. On a vu des valeurs et il faut le retenir. Cette équipe a une âme, des joueurs qui se battent ensemble, il faut le souligner".

11:33 - Paris plombé par le calendrier ? Le coach allemand du PSG a également justifié la pauvre prestation de son équipe face à Leipzig par la cadence des matchs et les blessures qui en découlent : "On a joué 11 matches en Ligue 1 et 4 en Ligue des champions. Je ne suis pas sûr mais je crois qu'on doit être à 100 matches ratés sur blessures pendant cette période. J'ai vu avant Monaco qu'il nous a manqué en moyenne sept joueurs par match en moyenne. Si vous attendez le meilleur PSG avec cette stat, c'est votre droit. On attend aussi beaucoup de nous et on sait ce qu'il est nécessaire de faire pour avoir un résultat. Aujourd'hui, ce n'était pas possible de sortir de la pression avec le ballon. On doit accepter ça et je l'accepte".

11:28 - Tuchel ne veut pas "demander pardon pour avoir gagné" Interrogé hier soir, en conférence de presse, sur la prestation décevante de son équipe, l'entraîneur du PSG a notamment indiqué : "On a manqué de chance à Leipzig, ujourd'hui, on a eu un peu de chance. On a joué avec un grand cœur, on a tout donné, on a joué avec beaucoup de solidarité. On a défendu avec du courage, toujours ensemble. On a gagné et je ne vais pas demander pardon pour ça".