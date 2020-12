Manchester United - PSG : heure, chaîne TV, compo… Les infos du match

MANCHESTER - PSG. Le Paris Saint-Germain se déplace sur la pelouse de Manchester United, ce mercredi 2 décembre 2020, pour le compte du groupe H de la Ligue des champions de football. Diffusion TV, streaming… Sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match ? Découvrez aussi la composition probable des deux équipes.

Le PSG s'appête à disputer un nouveau match de Ligue des champions sous pression, ce mercredi, en Angleterre, face à Manchester United. Après avoir arraché une victoire laborieuse mais très précieuse contre Leipzig (1-0) la semaine passée, le club parisien a retrouvé une position qualificative (2e du groupe H) pour les huitièmes de finale mais doit à nouveau obtenir un résultat positif face aux Red Devils pour garder son destin en mains. Au classement de la poule, avant les deux dernières journées, MU est en effet leader avec 9 points, devant Paris et Leipzig qui comptent 6 points, et Istanbul Basaksehir (3 points). Le faux pas est donc proscrit mais en cas de victoire, les hommes de Thomas Tuchel prendraient en revanche une vraie option sur la qualification avant de recevoir Istanbul lors de la dernière journée. Pour atteindre cet objectif, le PSG devra sans doute élever son niveau de jeu par rapport à ses précédentes sorties, décevantes, que ce soit en C1 ou en championnat, même si Leandro Paredes, le milieu de terrain parisien expliquait ce mardi, avec pragmatisme : "Nous savons quand nous jouons bien et nous savons aussi quand ce n'est pas le cas, mais nous sommes surtout conscients de former une équipe intelligente qui sait comment jouer pour gagner, et c'est ça le plus important".

Notez bien l'horaire du coup d'envoi de ce match entre Manchester United et le Paris Saint-Germain : il sera donné à 21h, ce mercredi 2 décembre 2020, depuis le stade d'Old Trafford, par l'Italien Daniele Orsato, l'arbitre de la rencontre.

Thomas Tuchel est privé de quatre joueurs à l'occasion de ce match décisif pour l'avenir du club parisien dans cette Ligue des champions 2020-2021 : Mauro Icardi, Pablo Sarabia, Julian Draxler et Juan Bernat, tous blessés. La composition de départ pourrait être articulée en 4-3-3, avec Marquinhos en défense et le retour de Marco Verratti au milieu de terrain. En attaque, Moise Kean, convaincant ces dernières semaines pourrait faire concurrence à Angel Di Maria. Si le joueur italien est aligné d'entrée, Kylian Mbappé serait probablement décalé dans le couloir droit. La compo probable du PSG : Navas - Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Bakker - Verratti, Paredes, Rafinha ou Herrera - Di Maria ou Kean, Mbappé, Neymar.

Ce match entre Man. United et le Paris-SG ne bénéficiera pas d'une diffusion en clair à la TV ce mercredi : ce sont Téléfoot et la chaîne RMC Sport 1 qui assureront la retransmission du match en direct (le programme TV).

Pour regarder ce match Manchester - PSG en streaming sur Internet, via votre tablette, votre ordinateur, ou encore votre smartphone, il faut vous diriger vers le site Internet de la chaîne Téléfoot ou sur la plateforme de RMC Sport. L'accès au flux vidéo est conditionné dans les deux cas à la souscription d'un abonnement.

Nous vous proposons également de vivre ce match entre Manchester United et le Paris Saint-Germain, en direct commenté, sur cette page, avec l'évolution du score et le résumé des meilleures actions. Vous pourrez aussi découvrir, avant le coup d'envoi, les dernières infos en live et, après le coup de sifflet final, un résumé complet de la rencontre.