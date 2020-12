"Manchester City - Marseille : pronostic, chaîne TV, compo… Les infos du match"

CITY - MARSEILLE. L'OM défie Manchester City, ce mercredi 9 décembre 2020, en match de poule de la Ligue des champions. Diffusion TV, streaming… Sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match en direct ? Le point, également, sur la composition probable et la cote de chaque équipe.

L'Olympique de Marseille en termine avec cette laborieuse phase de poules de la Ligue des champions (4 défaites, 1 victoire) aves un déplacement périlleux sur la pelouse de Manchester City (déjà certain de finir premier du groupe) et avec encore un objectif en tête : celui d'accrocher la troisième place du groupe, qui lui permettrait d'être reversé en Europa League. Il faudra pour cela obtenir un meilleur résultat que l'Olympiakos, qui défiera dans le même temps le FC Porto, assuré de terminer à la deuxième place. "On sait très bien qu'on n'a pas notre destin entre nos mains mais on sait qu'il faut gagner, et on veut bien terminer dans cette compétition, montrer une belle image du club", a indiqué André Villas-Boas, l'entraîneur olympien, ce mardi, en conférence de presse. Les espoirs sont permis pour l'OM face à une formation anglaise qui alignera probablement son équipe bis, même si les chiffres ne lui sont pas favorables : la cote de victoire marseillaise ressort ainsi à plus de 8 euros (pour 1 euro de mise), tandis que celle attribuée au succès des Citizens s'affiche à moins de 1,50 euro et celle du résultat nul autour de 5 euros.

Le coup d'envoi de ce match entre Manchester City et l'Olympique de Marseille sera donné à 21h, ce mercredi 9 décembre 2020, depuis le Stade Vélodrome, par le Turc Halil Umut Meler, l'arbitre de la rencontre.

Pour cette rencontre sur le terrain de Man. City, André Villas pourrait être tenté de miser sur une composition de départ articulée en 4-4-2 en losange. La compo probable de l'OM : Mandanda - Sakai, Gonzalez, Caleta-Car, Amavi - Sanson, Gueye, Cuisance - Payet - Thauvin, Benedetto ou Germain. Du côté des Citizens, Pep Guardiola devrait profiter de l'occasion pour faire tourner son effectif. La compo probable de Manchester City : Steffen - Walker, Garcia, Laporte, Zintchenko - Nmecha, Fernandinho, Foden - Bernardo Silva, Ferran Torres, Palmer.

Ce match City - Marseille ne bénéficiera pas d'une diffusion en clair à la TV ce mercredi : ce sont la chaîne Téléfoot et RMC Sport 1 qui assureront la retransmission du match en direct(le programme TV).

Pour regarder Manchester City - OM en streaming sur Internet, via votre tablette, votre ordinateur, ou encore votre smartphone, il faut vous diriger vers le site Internet de la chaîne Téléfoot, ou sur la plateforme de RMC Sport. L'accès au flux vidéo est conditionné dans les deux cas à la souscription d'un abonnement payant.

Notez également que Linternaute.com vous proposera de vivre ce mercredi soir, sur cette page, le match en direct commenté, avec l'évolution du score et le résumé des meilleures actions. Vous pourrez aussi découvrir, après le coup de sifflet final, un résumé complet de la rencontre et les premières réactions.