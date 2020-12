"PSG - Lyon : pronostic, chaîne TV, compo… Les infos du match de Ligue 1"

PSG - LYON. Le Paris Saint-Germain reçoit l'OL, ce dimanche 13 décembre 2020, pour le choc de la 14e journée du championnat de France de football. Diffusion TV, streaming… Sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match en direct ? Découvrez aussi la cote et la composition probable des deux équipes.

Le PSG aborde son troisième match en huit jours avec l'ambition de conclure en beauté sa folle semaine, ce dimanche, face à Lyon. Après avoir fait le plein de confiance en décrochant sa qualification en huitième de finale de C1, après avoir battu Istanbul sur deux jours, Paris, leader avec 28 points, a désormais l'occasion de creuser l'écart sur une formation lyonnaise qui occupait la troisième position du classement (26 points), avant le début de cette 14e journée et qui a donc, elle, de repasser devant les Parisiens en cas d'exploit au Parc des Princes. C'est toutefois la formation parisienne qui part assez nettement avec la faveur des pronostics avant la rencontre. La cote attribuée à la victoire du Paris Saint-Germain se situe autour de 1,50 euro (pour 1 euro de mise), tandis que le résultat nul et le succès de l'OL sont cotés à plus de 4 euros. Pariez en ligne avec Winamax (100 € remboursés), Unibet (100 € de paris gratuits) ou Betclic (100 euros euros remboursés avec le code promo LINTERNAUTE).

Le coup d'envoi de ce match de la 14e journée de Ligue 1 entre le PSG et l'OL sera donné à 21h, ce dimanche 13 décembre 2020, depuis le Parc des Princes, à Paris, par Benoît Bastien, l'arbitre de la rencontre. Ce dernier sera assisté de Hicham Zakrani, Frédéric Haquette et Ruddy Buquet, tandis que Clément Turpin et Yohann Rouinsard seront chargés de l'assistance vidéo.

Pour ce deuxième match en trois jours, Thomas Tuchel, l'entraîneur parisien pourrait cette fois décider d'articuler sa composition de départ en 4-3-3. La compo probable du PSG : Navas - Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa ou Bakker - Verratti, Paredes ou Danilo, Rafinha ou Di Maria - Mbappé, Kean, Neymar. Du côté de l'OL, Rudi Garcia peut compter sur le retour de suspension de Thiago Mendes tandis que Memphis Depay, qui a ressenti une douleurs musculaire en fin de semaine, est incertain. La compo probable de Lyon : Lopes - Dubois, Marcelo, Denayer, Cornet - Paqueta, T.Mendes, Aouar - Kadewere, Depay ou Dembélé, Toko-Ekambi.

Ce PSG - OL ne bénéficiera pas d'une diffusion en clair à la TV ce dimanche : malgré son arrêt prochain, c'est la chaîne Téléfoot qui assurera la retransmission du match en direct. Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu seront chargés de faire vivre le match aux téléspectateurs (le programme TV).

Pour regarder cette rencontre entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique lyonnais sur Internet, en streaming, via votre tablette, votre ordinateur, ou encore votre smartphone, il faut se diriger vers le site Internet dédié de Téléfoot. L'accès au flux vidéo est conditionné à la souscription d'un abonnement payant.

Notez également que Linternaute.com vous propose de vivre ce dimanche soir, sur cette page, ce match PSG - Lyon en direct commenté, avec l'évolution du score et le résumé des meilleures actions. Vous pourrez aussi découvrir, avant le coup d'envoi, les dernières infos en live et, après le coup de sifflet final, un résumé complet de la rencontre et les premières réactions.