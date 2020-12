"PSG - Lyon : les Parisiens souffrent, le match en direct"

L'Olympique Lyonnais prend l'avantage dans cette première période ! Comme il y a quelques instants, les Lyonnais récupèrent un ballon très haut. Kadewere est à nouveau décalé sur la droite et cette fois, seul face à Navas, il ne tremble pas pour marquer le premier but de cette rencontre !

Les Parisiens continuent de souffrir au milieu du terrain et semblent dépassés par la supériorité numérique des Lyonnais. Aouar, Paqueta et Mendes s'amusent pour le moment.

Les Parisiens se font surprendre par Dubois sur le côté droit qui élimine trois joueurs. Derrière, Paqueta lance Memphis mais c'est un peu long et Navas, bien sorti, capte le ballon loin de son but au sol.

21:05 - Le PSG dans un 5-2-3

Après quelques minutes, on peut voir dans quel système a décidé de jouer Thomas Tuchel et c'est bien une défense à 3 qui est en place, avec Danilo Pereira. Verratti et Paredes sont au milieu alors que Neymar est à gauche, Di Maria à droite et Kean dans l'axe. C'est encore un peu différent de ce qu'on a vu en Ligue des champions récemment.