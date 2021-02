Caen - PSG : Paris gagne mais perd Neymar sur blessure, le résumé du match

CAEN - PSG. Le Paris Saint-Germain s'impose dans la douleur face au Stade Malherbe de Caen 1-0 grâce à un but de Moise Kean sur un service de Neymar. Le Brésilien est lui sorti sur blessure à une semaine du match face au Barça. Découvrez le résumé de ce 32e de finale de la Coupe de France.

23:30 - La qualification et rien d'autre pour le PSG Il y aura eu, ce soir, peu de bons souvenirs à retirer de cette soirée normande. Les Parisiens vont revenir avec une qualification, certes, mais auront perdu Neymar sur blessure à moins d'une semaine du déplacement à Barcelone. Avec une équipe bis, le PSG se sera procuré qu'une seule vraie occasion nette au cours de la première période. Mais Neymar, capitaine d'un soir, se sera montré un brin trop collectif quand l'angle de but lui tendait pourtant les bras pour s'offrir une frappe. Une seule occasion face à une équipe caennaise regroupée et bas, comme on pouvait s'y attendre. Les hommes de Pascal Dupraz se sont pourtant procurés quelques opportunités mais Rico n'a pas eu à forcer son talent pour tenir sa cage inviolée. Paris dominera quasiment l'intégralité du second acte. Il ouvrira d'ailleurs logiquement le score peu après le retour des vestiaires grâce à Moise Kean, bien trouvé par Neymar. Le Brésilien qui sera une fois encore la cible d'une énorme faute de Steeve Yago quelques minutes plus tard. Au sol pendant une bonne minute, le Parisien se touche le genou. Le caennais, lui, ne prendra qu'un avertissement verbal de l'arbitre. C'est assez fou mais c'est ainsi. Neymar ne refoulera la pelouse que quelques minutes. Il doit finalement sortir. Son adducteur le fait trop souffrir. L'épisode une fois terminé, ses coéquipiers ne trouvent pas les moyens de conclure en marquant une deuxième fois et se laissent perturber par des Caennais, encore vivants. Paris s'en sort tout de même après 90 minutes d'une partie bien laborieuse. La qualification pour les 16es de finale de la Coupe de France est atteinte. Paris s'en sort mais pourrait faire sans son prodige brésilien alors que les jours avant le déplacement à Barcelone vont bientôt devoir se compter sur les doigts d'une seule main.

23:14 - Sergio Rico : "Une victoire difficile" Au micro d'Eurosport, Sergio Rico admet que cette victoire a été "difficile" à se dessiner. Mais il explique que globalement, son équipe "a controlé la partie" pour finalement s'imposer.

23:05 - Gonçalves : "Une fierté" Anthony Gonçalves se dit frustré après cette défaite. Mais, au micro d'Eurosport, il se réjouit du "très beau visage" de son équipe. "C'est une fierté d'avoir été présent ce soir. On aurait mérité de mettre au moins un but pour se donner un final aux pénaltys. Mais il y a énormément de positif à retirer dans ce match".

22:57 - C'est terminé ! Victoire du PSG C'est terminé ! Victoire dans la douleur du PSG grâce à un but de Moise Kean. Désormais, tous les regards sont tournés vers Neymar, sorti sur blessure à l'heure de jeu.

22:51 - Le déboulé de Mbappé qui ne paye pas ! Les Parisiens s'en remettent aux action individuelles en cette fin de match ! Mbappé part de sa moitié de terrain pour déposer Weber. Excentré côté droit, il centre fort. C'est dévié par le gardien et derrière Sarabia ne peut marquer. Dans un angle très fermé, il voit sa frappe être repoussée par un défenseur caennais !

22:47 - Quelle occasion pour Caen !!! C'était peut-être la balle de match ! Quelle occasion pour les Caennais ! Le mouvement part du côté gauche et se termine par un centre pour Caleb Zady Sery ! L'attaquant frappe en première intention mais croise trop ! Ça passe à quelques centimètres du poteau du Rico ! Quel frayeur pour les Parisiens qui jouent avec le feu.

22:43 - La bicyclette de Moise Kean ! Quel geste ! Sur un joli travail de Florenzi, l'Italien centre au second poteau pour Moise Kean. La balle est haute mais derrière l'attaquant. Ce dernier tente alors une bicyclette mais il dévisse ! Dommage ! C'était beau.

22:41 - Xavi Simons fait son entrée Mauricio Pochettino choisit de faire un double changement. Le jeune joueur de 17 ans, Xavi Simons, prend la place de Draxler alors que Gueye remplace Paredes.

22:38 - Quelle occasion pour Caen ! Il suffit de dire que le PSG domine pour voir Caen se procurer une énorme occasion ! Les Caennais passent par le côté faible du PSG, à savoir celui de Bakker pour centrer. La balle est forte devant le but, est légèrement déviée par Kehrer mais poursuit son chemin au second poteau, un Caennais est seul et frappe mais c'est repoussé du dos par Florenzi ! Quelle occasion !

22:36 - Paris domine mais reste en danger Le PSG est ultra moniteur désormais. Les Caennais peinent à voir le jour et tentent des coups en contre. Paris n'est pas serein tout de même avec un seul but d'avance.

22:29 - Quel mauvais choix de Sarabia ! Le PSG rate encore une occasion pour marquer ! Servi dans la profondeur, Sarabia entre dans la surface pour frapper mais l'Espagnol veut trouver Kean à sa droite... sauf que sa passe est mal ajustée ! Quel dommage !

22:26 - But de Draxler.. annulé pour hors-jeu ! On était proche du 2-0 ! Sur une superbe ouverture de Moise Kean pour Florenzi, L'Italien centre devant le but. Mbappé ne peut reprendre mais Draxler est là pour tirer dans le but après l'intervention du gardien du pied. L'Allemand croit marquer mais l'arbitre assistant lève son drapeau pour signaler une position de hors-jeu de Florenzi... Ça ne se joue à vraiment pas grand chose.

22:23 - Mbappé rentre, Caen fait un triple changement Kylian Mbappé, qui avait déjà commencé à s'échauffer, fait donc une rentrée prématurée sur la pelouse. Il remplace Neymar alors que Pascal Dupraz choisit de faire rentrer 3 nouveaux joueurs. On joue l'heure de jeu.

22:18 - Neymar sort sur blessure Quelle faute de Steeve Yago sur Neymar !!! Le caennais est en retard sur le Brésilien et vient le taper au niveau de la cuisse et de l'arrière du genou. Neymar s'écroule et reste au sol quelques minutes. Le caennais ne reçoit aucun carton de la part de l'arbitre ! Ça parait incroyable ! Le numéro 10 parisien revient sur la pelouse avant de sortir définitivement... sans attendre le changement. Inquiétude à une semaine du Barça-PSG !