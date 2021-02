Ajax - Lille : heure, chaîne TV, compo… Toute l'actu avant le match d'Europa League

AJAX - LILLE. Le LOSC se déplace sur la pelouse de l'Ajax Amsterdam ce jeudi 25 février 2021, pour tenter d'arracher sa qualification pour les 8e de finale de l'Europa League de football. Diffusion TV, streaming… Découvrez sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match, ainsi que la composition probable de chaque équipe.

Battu 1-2 à Lille la semaine passée, le LOSC a besoin d'un exploit aujourd'hui, aux Pays-Bas, pour espérer poursuivre son parcours européen. La donne est assez simple : Benjamin André et ses coéquipiers seront qualifiés pour les 8e de finale de la compétition s'ils l'emportent sur le terrain de l'Ajax Amsterdam en marquant au moins deux buts. S'ils l'emportent sur le score de 2-1, il faudra se départager en prolongation. Tout autre résultat éliminera la formation nordiste. La tâche s'annonce donc compliquée pour les Lillois, qui avaient été dominés dans le jeu à l'aller et donc vaincus. "On n'a pas été à notre niveau", avait alors regretté Christophe Galtier, qui espère que ses joueurs auront retenu la leçon. "Il faudra plus jouer, moins subir, a indiqué le coach lillois, hier, en conférence de presse, avant de préciser : "On doit mieux faire dans nos temps de possession de balle que jeudi dernier, on a trop souvent joué long, on a rapidement rendu le ballon. Il faudra se livrer sans aucune retenue à la fois de manière intelligente et en même temps insouciante".

Le coup d'envoi de ce match retour des 16e de finale de l'Europa League entre Lille et l'Ajax Amsterdam sera donné à 18h55, ce jeudi 25 février 2021, depuis la Johan Cruyff Arena, par l'Ecossais William Collum, l'arbitre de la rencontre.

Erik Ten Hag, le coach de la formation néerlandaise, devrait aligner une composition de départ asse proche de celle du match aller, même si Tagliafico est suspendu, tout comme Mazaraoui, déjà absent la semaine dernière. La compo probable de l'Ajax Amsterdam : Stekelenburg - Rensch, Timber, Martinez, Blind - Alvarez, Gravenberch - Antony, Klaassen, Neres - Tadic. Du côté du LOSC, Christophe Galtier est privé de Yilmaz, blessé, tandis qu'ne décision concernant la participation de José Fonte (alerte musculaire) sera prise dans la journée. La compo probable de Lille : Maignan - Celik, Fonte ou Djalo, Botman, Reinildo - Weah, André, Soumaré, Bamba - Ikoné, David.

Cet Ajax - Lille ne bénéficiera pas d'une diffusion en clair à la TV ce soir : c'est la chaîne RMC Sport 1 qui assurera en effet la retransmission du match en direct (le programme TV).

Pour regarder ce match de foot entre l'Ajax Amsterdam et le LOSC en streaming, via votre tablette, votre ordinateur, ou encore votre smartphone, il faut vous diriger vers le site Internet dédié de RMC Sport. L'accès au flux vidéo est également conditionné à la souscription d'un abonnement payant.

Notez également que nous vous proposerons de vivre ce match Ajax - Lille en direct commenté (sur cette page), avec l'évolution du score et le résumé des meilleures actions en live. Vous pourrez aussi découvrir, après le coup de sifflet final, un résumé complet de cette rencontre de Ligue des champions et les premières réactions.