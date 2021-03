Qui est le meilleur buteur de l'équipe de France de foot ? Le classement

Le classement des meilleurs buteurs de l'équipe de France de football masculin est toujours dominé par Thierry Henry mais Olivier Giroud, Antoine Griezmann et surtout, à terme, Kylian Mbappé, peuvent espérer le détrôner et s'emparer du nombre de buts marqués sous le maillot des Bleus.

Avant le match face à l'Ukraine prévu ce soir et avant chaque rencontre de l'équipe de France de foot, le classement des buteurs des Bleus est scruté de près. Il faut dire que le record détenu par Thierry Henry (51 buts), qui a pris sa retraite internationale en 2010, est de plus en plus menacé par des joueurs encore en activité. Au premier rang des postulants au nouveau record, on retrouve Olivier Giroud (44 buts), à sept longueurs. Agé de 34 ans, l'attaquant de Chelsea n'a sans doute plus beaucoup de temps en sélection devant lui mais il pourrait profiter de l'année 2021 très dense (éliminatoires de la Coupe du monde 2022, Ligue des nations, Final Four de la Ligue des nations, matchs amicaux) pour améliorer son total. Antoine Griezmann (30 ans, 33 buts) part d'un peu plus loin mais devrait encore jouer plusieurs années en équipe de France. C'est encore plus vrai pour Kylian Mbappé (22 ans, 16 buts), qui devra certes patienter avant d'espérer devenir le meilleur buteur des Bleus, mais son ratio sélections/buts marqués peut lui permettre d'y croire.

Le classement des buteurs de l'équipe de France