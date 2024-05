Kylian Mbappé - Nasser Al-Khelaïfi : "les murs ont tremblé" ce dimanche en coulisses

La tension était déjà palpable entre les deux hommes depuis quelques temps. Selon les informations du Parisien, un gros clash aurait fini par éclaté juste avant le match contre Toulouse dimanche.

Entre Kylian Mbappé et Nasser Al-Khelaïfi, le divorce semble bel et bien consommé ! En témoigne la dernière révélation du Parisien, qui rapporte ce lundi 13 mai, en début de soirée, qu'un véritable clash aurait opposé les deux hommes dimanche. Alors que le Paris Saint-Germain recevait Toulouse à l'occasion de la 33e journée de la Ligue 1, le prodige français du ballon rond jouait pour la toute dernière fois sur la pelouse du Parc des Princes. Et si dès dimanche soir les supporters et observateurs avaient fait part d'une sensation étrange liée notamment en partie à l'absence d'hommage rendu à Kylian Mbappé, Le Parisien indique qu'en coulisses la tension a atteint son paroxysme.

Ainsi, une heure avant la rencontre, Nasser Al-Khelaïfi aurait insisté pour voir Kylian Mbappé en privé afin d'obtenir des explications sur le fait que ce dernier n'a eu aucun mot ni pour lui ni pour l'émir du Qatar dans sa vidéo de remerciement publiée vendredi soir sur les réseaux sociaux et dans laquelle Kylian Mbappé a officialisé son départ du PSG. Coachs, directeurs sportifs, intendants, supporters... L'attaquant avait pourtant veillé à remercier bon nombre de personnes qui l'ont épaulé et entouré tout au long de son aventure au PSG.

D'après les indiscrétions du Parisien, les deux hommes se seraient isolés dans une salle, loin des regards et des oreilles. Mais le ton de la discussion serait rapidement monté. "Les murs on tremblé", confie même un témoin au quotidien de la capitale. Si peu d'autres informations concernant ce gros clash ont fuité, il semble que ce violent échange soit à l'origine du retard des joueurs à l'échauffement. Ceux-ci ont en effet débarqué sur la pelouse quatre petites minutes après l'heure habituelle.