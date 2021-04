"Real - Barça : horaire, chaîne TV, compo… Tout savoir sur le match de foot"

REAL - BARCA 2021. Le Real Madrid et le FC Barcelone s'affrontent ce samedi 10 avril 2021 à l'occasion d'un Clasico décisif pour l'attribution du titre de champion d'Espagne. Sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match à la TV et en streaming ? Le point, également, sur la composition probable de chaque formation.

Le Real Madrid et le FC Barcelone abattent ce samedi une carte maîtresse dans la course au titre de champion d'Espagne. A huit journées du terme de cette Liga, les Merengue (3e, 63 points) et les Catalans (2e, 65 points) sont pour le moment devancés par l'Atlético Madrid (66 points) mais pourraient frapper un grand coup en cas de victoire dans ce Clasico. Le Barça aura l'avantage de la fraîcheur puisqu'il n'est plus engagé en Ligue des champions et a disposé d'une semaine entière pour préparer le match, tandis que les Madrilènes, qui ont affronté et battu Liverpool mercredi (3-1), chercheront, eux, à surfer sur leur belle dynamique en essayant d'enchaîner un treizième match d'affilée sans défaite (10 victoires et 2 nuls). Un résultat nul, en revanche, n'arrangerait personne, surtout si l'Atlético s'impose dimanche sur le terrain du Bets Séville…

C'est un Clasico en prime time qui s'annonce ce samedi 10 avril 2021 : le coup d'envoi du choc entre le Real Madrid et le Barça sera en effet donné à 21h, depuis le stade Santiago Bernabeu, une nouvelle fois à huis clos en raison des contraintes imposées par la crise sanitaire.

C'est sans sa charnière centrale titulaire, composée habituellement de Sergio Ramos (blessure au mollet) et Raphaël Varane (contamination au Covid-19) que les Merengue abordent ce choc face au FC Barcelone. Militao et Nacho devraient donc être titularisé par Zinédine Zidane. La compo probable du Real Madrid : Courtois - Vazquez, Militao, Nacho, F. Mendy - Modric, Casemiro, Kroos - Asensio, Benzema, Vinicius Junior. Du côté catalan, Ronald Koeman devrait à nouveau faire confiance au onze qui s'est dégagé ces dernières semaines, avec notamment Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé alignés en attaque aux côtés de Lionel Messi. La compo probable du Barça : Ter Stegen - Mingueza, De Jong, Lenglet - Dest, Busquets, Pedri, Alba - Messi, Dembélé, Griezmann.

En France, la diffusion TV de ce match entre le Real Madrid et le FC Barcelone est programmée sur la chaîne beIN Sports 1, qui prendra l'antenne dès 20h30 pour présenter la rencontre puis proposera un débrief dans le cadre de l'émission Champions Arena. Aucune retransmission en clair n'est donc prévue.

Si vous préférez regarder ce Real - Barça en streaming, rendez-vous sur le site Internet beIN Connect, désormais disponible via la plateforme mycanal. Comme à la télévision, l'accès est conditionné à la souscription d'un abonnement payant 15 euros par mois sans engagement).

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Ce Clasico entre le Real Madrid et le FC Barcelone sera également à vivre en direct commenté sur cette page samedi soir, avec l'évolution du score et les temps forts en live puis un large résumé de ce match de la 30e journée du championnat d'Espagne de foot.