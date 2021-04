"PSG - Bayern : Paris se qualifie malgré la défaite, le résumé du match"

PSG - BAYERN. Le PSG s'est incliné face au Bayern Munich en quart de finale retour de la Ligue des champions de foot sur le score d'un but à zéro. Mais c'est un résultat qui permet au Paris SG de se qualifier pour les demi-finales de la compétition. Découvrez le résumé du match.

23:45 - Le résumé du match: malgré la défaite, le PSG qualifié Le Paris Saint-Germain savait, au coup d'envoi de ce quart de finale retour face au Bayern Munich, que même une défaite par un seul but d'écart pouvait suffire pour se qualifier pour les demi-finales, grâce à sa victoire du match aller mercredi dernier en Bavière (2-3). Le PSG s'en est contenté, s'inclinant sur un nouveau but de son ancien joueur, Eric Maxim Choupo-Moting (0-1, 40e). Le PSG a souffert mais n'a pas non plus été assiégé sur son but dans ces dernières minutes où un but suffisait aux Allemands pour arracher une qualification. Auparavant, Paris avait pourtant bien mieux joué qu'à l'aller mais a manqué de réalisme. Neymar a notamment trouvé trois fois les montants en première période (34e, 37e et 39e), alors que le Brésilien avait auparavant buté sur Neuer (28e). L'international auriverde a ensuite été trop court sur une offrande de Di Maria devant le but vide (53e) puis sur un service de Mbappé (90e). Keylor Navas a lui de son côté beaucoup moins subi qu'il y a une semaine, même s'il manque de réussite sur le but bavarois. Diminué, le Bayern n'a eu que trop peu d'occasions pour marquer un deuxième but et pourra surtout regretter les occasions manquées du match aller. C'est bien le PSG qui file en demi-finales de la Ligue des champions.

23:32 - Nasser Al-Khelaïfi s'exprime sur Mbappé et Neymar Venu s'exprimer au micro de RMC Sport, le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi n'a pas caché sa joie après cette victoire sur la double confrontation face au Bayern Munich. Le président parisien a également glissé un message à Kylian Mbappé et Neymar, qui n'ont toujours pas prolongé leurs contrats qui se terminent en 2022. ???? "On a investit beaucoup dans ce club pour gagner la Ligue des champions. Kylian et Neymar n'ont plus d'excuse pour partir. On est une grande équipe."



???? La fierté de Nasser Al-Khelaïfi après la qualif du PSG en demies en éliminant le champion d'Europe en titre. pic.twitter.com/VtH1LeVpBJ — RMC Sport (@RMCsport) April 13, 2021

23:24 - Manchester City ou Dortmund en demi-finale pour le PSG Après avoir éliminé deux grands d'Europe, le FC Barcelone et le Bayern Munich (qui était le grand favori de la compétition), le Paris Saint-Germain ne connaît pas encore son adversaire pour en demi-finale. Ce sera Manchester City ou le Borussia Dortmund. Le club mancunien s'est imposé 2-1 à l'aller et jouera sa qualification à Dortmund mercredi soir. La demi-finale aura lieu à cheval sur une semaine, avec l'aller le 27 ou 28 avril et le retour le 4 ou 5 mai. Dans l'autre partie du tableau, Chelsea s'est qualifié et attend son prochain adversaire, qui sera le Real Madrid ou Liverpool. Les Merengue ont gagné 3-1 à l'aller.

23:20 - PSG-Kimpembe: "Une grande performance de l'équipe" Presnel Kimpembe s'est arrêté aussi au micro de RMC Sport. Le défenseur du PSG était très fier du match réalisé ce soir par les Parisiens: "Il y a beaucoup de joie, beaucoup d'émotions. Ca a été un match très difficile. On a perdu mais le match était plutôt abouti avec une grande performance de l'équipe. Je suis très fier de mon équipe. On a fait le job et même si on perd, ça reste positif. C'est quelque chose de fort d'avoir des titis parisiens sur le terrain. Ca montre qu'il y a l'âme du club et ses valeurs sur le terrain. Je tiens à féliciter Colin (Dagba, ndlr) qui a fait le match qui fallait. Le club ne cesse de grandir. J'en suis la preuve. J'ai eu du mal à repartir après ce qu'il s'est passé contre Manchester il y a deux ans, mais quand on chute le plus important c'est de savoir se relever. Ce soir, c'était un combat, une guerre et on a réussi à la gagner. On est tous très contents. Favori, c'est un bien grand mot. Tous ceux qui sont dans le dernier carré sont favoris. On peut encore tomber sur de grandes équipes."

23:14 - Aucun joueur du PSG suspendu pour la demi-finale aller Le PSG possédait encore quatre joueurs sous la menace d'une suspension pour la demi-finale aller de la Ligue des champions, à savoir Neymar, Idrissa Gueye, Layvin Kurzawa et Marco Verratti. Si les deux derniers n'ont pas joué ce soir, Neymar et Gueye ont eux joué 90 minutes mais n'ont pas reçu de carton jaune. Sauf blessures éventuelles, Mauricio Pochettino pourra compter sur tout son effectif pour la demi-finale aller de la C1.

23:09 - PSG-Neymar: "On est une grande équipe" Neymar, a été élu homme du match ce soir par l'UEFA à l'issue de ce PSG - Bayern, même s'il n'a pas marqué, manquant de réussite face à Manuel Neuer. L'international auriverde s'est arrêté au micro de RMC Sport pour donner son ressenti sur cette qualification face au Bayern Munich. ???????? "On est une grande équipe et on l'a montré ce soir en éliminant le champion d'Europe."



???? La réaction de Neymar en exclusivité au micro de RMC Sport après la qualif' du PSG en demi-finales de Ligue des champions. #RMCChampions pic.twitter.com/udHrGjpkGN — RMC Sport (@RMCsport) April 13, 2021

23:03 - PSG-Di Maria: "C'est mérité" Le milieu argentin Angel Di Maria a été le premier joueur parisien à s'arrêter au micro de RMC Sport après le coup de sifflet de ce match PSG - Bayern. L'ancien joueur du Real Madrid a paru soulagé de cette qualification, qui est "méritée" selon lui. ???? "On a battu la meilleure équipe de la saison passée. C'est mérité de la part de nous tous, on travaille très dur pour atteindre ces objectifs."



???? La réaction de Di Maria, auteur d'une prestation de haut vol ce soir, après la qualif du PSG en demi-finales de C1. pic.twitter.com/9MdszdIPsk — RMC Sport (@RMCsport) April 13, 2021

22:58 - Le PSG qualifié pour les demi-finales Le Paris Saint-Germain se qualifie donc pour les demi-finales de la Ligue des champions grâce à sa victoire du match aller (2-3), après cette défaite ce soir face au Bayern Munich (0-1). C'est seulement la troisième fois que cela arrive, après 1995 et l'édition particulière de 2020. Chelsea s'est également qualifié devant le FC Porto. Le club parisien connaître son adversaire demain soir. Il s'agira de Manchester City ou de Dortmund. Le Real Madrid et Liverpool se disputeront le dernier billet pour le dernier carré.

22:53 - C'est terminé entre le PSG et le Bayern (0-1) ! C'est terminé au Parc des Princes ! Le PSG, malgré la défaite ce soir (0-1) face au Bayern Munich, se qualifie pour les demi-finales de la Ligue des champions grâce à sa victoire du match aller (2-3).

22:50 - Neymar oublie Mbappé Après une récupération heureuse dans la moitié de terrain allemande, Neymar accélère et pénètre dans la surface mais oublie de servir Mbappé tout seul à droite et se fait reprendre par Lucas Hernandez !

22:49 - Quatre minutes de temps additionnel M. Orsato accorde quatre minutes de temps additionnel pour cette deuxième période entre le PSG et le Bayern Munich. Quatre minutes encore à tenir pour les Parisiens !

22:48 - Quelle sortie de Neuer Lancé dans la profondeur par Neymar, Mbappé devance Lucas Hernandez sur la gauche et tente de resservir Neymar plein axe. Manuel Neuer sort très loin de sa ligne et coupe la trajectoire devant le Brésilien !

22:46 - PSG: Herrera entre en jeu Mauricio Pochettino effectue un nouveau changement. Angel Di Maria, qui a beaucoup donné ce soir, est remplacé par Ander Herrera pour ces dernières minutes. Il reste 2 minutes à jouer dans le temps réglementaire de ce PSG - Bayern.

22:43 - Bayern: Javi Martinez entre en jeu Hansi Flick effectue un changement à l'approche des cinq dernières minutes. Carbonisé, Choupo-Moting laisse sa place à Javi Martinez, qui va jouer à une inhabituelle position d'avant-centre pour tenter d'aider le Bayern avec sa grande taille.

22:40 - Paris et Navas s'en sortent bien Sur un coup franc mal dégagé par la défense parisienne, Navas veut sortir loin de sa ligne pour capter le ballon mais percute Paredes. Les deux joueurs tombent mais M. Orsato siffle une faute imaginaire d'un joueur du Bayern. Thomas Müller est furieux et le PSG s'en sort bien.

22:37 - But refusé à Mbappé et au PSG ! Une nouvelle fois, Kylian Mbappé est servi dans la profondeur à la limite du hors-jeu par Neymar. Les arbitres laissent jouer et Mbappé marque au bout de l'action mais il est finalement signalé en position de hors-jeu.

22:36 - Kean tire au-dessus Moise Kean est bien trouvé sur le côté gauche par Neymar sur un contre. L'Italien fixe Benjamin Pavard et s'avance avant de tirer en forcer mais ça passe largement au-dessus !

22:34 - Plus qu'un quart d'heure à jouer Il ne reste plus qu'un quart d'heure à jouer dans le temps réglementaire de cette seconde période entre le PSG et le Bayern Munich. Avec ce score de 1-0 pour le club bavarois, c'est toujours le PSG qui est virtuellement qualifié, mais un seul but du Bayern signifierait une élimination du club parisien.

22:32 - PSG : Draxler remplacé L'entraîneur parisien Mauricio Pochettino répond à Hans-Dieter Flick et effectue un changement à son tour. Moise Kean entre à la place de Julian Draxler sur le côté gauche de l'attaque parisienne. Il reste un gros quart d'heure à jouer dans ce PSG - Bayern.