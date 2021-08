Nice - Marseille : l'OM peut-il récupérer les 3 points ? Les vidéos des incidents

Le choc de la troisième journée de Ligue 1 entre Nice et l'Olympique de Marseille a tourné au fiasco dimanche soir. La rencontre a dégénéré suite aux jets de projectiles puis à l'envahissement du terrain par les supporters niçois. Les deux équipes sont convoquées mercredi par la commission de discipline.

Pour cette troisième journée de Ligue 1, Nice affrontait à domicile Marseille ce dimanche soir 23 juillet. La rencontre promettait un beau spectacle entre ces deux équipes de haut du tableau dans un stade de l'Allianz Riviera plein. La fête avait plutôt bien commencé pour les Niçois avec l'ouverture du score de son attaquant danois Kasper Dolberg à la 49e minute de jeu. Un but qui avait alors entrainé un premier débordement avec l'entrée sur la pelouse de quelques supporters niçois. La rencontre a surtout été tachée par les jets de projectiles de quelques supporters niçois envers les joueurs de l'Olympique de Marseille lors des corners. L'arbitre de la rencontre, Benoît Bastien, avait demandé au speaker du stade de transmettre le message aux supporters que si ces objets continuaient d'être lancés des sanctions seraient prises à l'encontre du club. Malgré cet avertissement, ces gestes ont continué, à la 62e minute de jeu, Dimitri Payet a mis du temps à tirer son corner sans qu'un nouveau rappel soit effectué par le speaker. La bouteille reçue sur son dos à la 77e, lors d'un corner, a été de trop pour le joueur qui a décidé de relancer 2 bouteilles dans la tribune où se trouvait le kop niçois. Ses coéquipiers Alvaro Gonzalez et Mattéo Guendouzi ont été au secours de Payet en allant faire face à ces supporters niçois. La rencontre est alors partie totalement en vrille avec l'envahissement du terrain de plusieurs supporters niçois qui n'ont eu aucune difficulté à passer la sécurité du stade. Des échauffourées et coups entre supporters, joueurs (entre Gerson et Todibo) et même membres du staff (Sampaoli et son adjoint) ont éclaté. L'arbitre de la rencontre a alors décidé d'arrêter la rencontre à la 77e minute de jeu.

Le match a été arrêté pendant près de 1h30 sans qu'aucune information ne soit donnée. Pendant cette longue période d'attente, le président de Nice Jean-Pierre Rivière a tenté de calmer les esprits aussi bien en tribunes présidentielles, entre Pablo Longoria (président de l'OM) et José Cobos (figure du club et ex-adjoint aux sports de la ville de Nice) qu'avec le kop niçois responsable des débordements. A 23h, le match n'avait toujours pas repris malgré que le préfet soit favorable à un retour des deux équipes sur le terrain comme l'a confirmé plus tard Jean-Pierre Rivère : "Les responsables du service d'ordre ont dit qu'il n'y avait pas aucune problématique pour reprendre le match". Le capitaine de l'OGC Nice Dante, l'entraineur Christophe Galtier et Jean-Pierre-Rivère sont allés discuter avec le vestiaire marseillais pour les convaincre de reprendre la rencontre. Peine perdue, puisque pendant que l'OM diffusait sur ses réseaux sociaux des photos montrant les blessures des joueurs, Payet au dos, le cou de Luan Peres et la lèvre de Mattéo Guendouzi, les joueurs niçois s'échauffaient sur la pelouse. A 23h48, les arbitres de la rencontre sont rentrés sur la pelouse et ont décidé de faire reprendre le jeu, sans les Marseillais avec seulement l'équipe de l'OGC Nice, là où il s'était arrêté (au point de corner). M. Bastien a ensuite sifflé la fin du match donnant ainsi pour le moment la victoire sur tapis vert à Nice face à Marseille.

L'attaquant marseillais a reçu à plusieurs reprises des projectiles venant du kop niçois lorsqu'il frappait des corners. A la 77e minute, le joueur s'est écroulé au sol après avoir reçu deux bouteilles dans le dos. Des gestes de trop pour lui, qui a décidé de renvoyer les bouteilles dans les tribunes. Suite à cette réaction, plusieurs supporters niçois sont descendus sur la pelouse pour en découdre avec les joueurs de l'Olympique de Marseille.

Être joueur de foot, ce n'est pas devoir accepter de se faire jeter des projectiles ou de se faire agresser par des supporters adverses. Il faut réagir, quelque soit le joueur touché ou l'équipe concernée. Courage à Dimitri #Payet ! #OGCNOMpic.twitter.com/SuzYirI9nS — Actu Bleus (@actubleus_) August 22, 2021

Le dos de Dimitri Payet pic.twitter.com/ZNK0G42ENb — Arnaud Allez L'OM (@arnaud60000g) August 22, 2021

Les adjoints de Sampaoli sont aussi fous que lui #OGCNOM #TeamOM pic.twitter.com/tHBBjMEst5 — Bouna Star (@Bouna_Star) August 22, 2021

Trois joueurs de Marseille ont été blessé au cours des échauffourées : Luan Peres, Guendouzi et Payet sont concernés ! pic.twitter.com/N37k8WnPqZ — Culture_Foot (@CultureFoot7) August 22, 2021

L'Olympique de Marseille n'est pas revenu sur le terrain pour jouer la fin de la rencontre. Les Marseillais ont alors perdu la rencontre face à Nice sur tapis vert (3-0) après le coup de sifflet de l'arbitre Benoît Bastien. Une enquête a été ouverte après les incidents comme l'a indiqué le parquet de Nice à l'AFP : "Une enquête est en cours, mais il n'y a pas de garde à vue". Dans un communique la Ligue de Football Professionnelle (LFP) a indiqué la convocation des deux équipes à la commission de discipline le 25 août 2021.

Les réactions des différents partis

Dans une vidéo réalisée après le match, le président de l'Olympique de Marseille Pablo Longoria s'est exprimé sur les incidents. "On a décidé pour la sécurité de nos joueurs, qui ont été agressés lors de l'envahissement du terrain, de ne pas reprendre le match car la sécurité de nos joueurs n'était pas garantie. L'arbitre était avec nous, il nous a confirmé à Jorge Sampaoli (l'entraineur de l'OM) et à moi que la sécurité n'était pas garantie et avait décidé d'arrêter le match. Mais la Ligue (LFP) avait décidé pour une question d'ordre public de faire reprendre le match. Ce n'est pas acceptable pour nous, nous avons décidé de rentrer à Marseille". Il considère les évènements "inacceptables" et compte bien créer "un précédent pour le football français" tout en demandant de lourdes sanctions.

Les mots du président suite aux incidents survenus ce soir à l'Allianz Riviera. #OGCNOM pic.twitter.com/DqyVtWXQJp — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 22, 2021

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

De l'autre côté, le président de l'OGC Nice Jean-Pierre Rivère a évoqué, en conférence de presse, l'attitude de Dimitri Payet (qui a relancé les bouteilles vers les tribunes) et la sécurité de l'OM (qui aurait selon ses dires frappé deux joueurs niçois). Il a ensuite exprimé son incompréhension suite au refus des Marseillais de reprendre la rencontre. "C'est une déception que le match se termine comme ça. Malheureusement, ce qui a mis le feu aux poudres, c'est la réaction de deux joueurs marseillais de rejeter ces bouteilles, ou d'autres bouteilles, à travers la tribune de nos supporters. Puis, ça s'est un peu enchaîné ce que je déplore et regrette. Je n'ai pas très bien compris la décision de nos confrères marseillais de ne pas vouloir reprendre le match. Ce qui est clair, c'est que tout le monde a décidé de reprendre le match".