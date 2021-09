France - Bosnie : des Bleus en demi-teinte, le résumé du match

FRANCE - BOSNIE. L'équipe de France n'a pu faire mieux qu'un match nul (1-1) face à la Bosnie-Herzégovine. Après l'ouverture de score de Dzeko (36e), Griezmann a égalisé pour les Bleus (40e). Le défenseur du FC Séville, Koundé, a quant à lui été exclu dans le second acte, obligeant les Tricolores à évoluer en infériorité numérique. Malgré un résultat décevant, les Bleus restent en tête de leur groupe. Le résumé du match.

23:08 - Le résumé du match Après l'énorme désillusion de l'Euro, l'équipe de France avait rendez-vous avec son public à la Meinau. Face à un adversaire a priori abordable, 4e de son groupe de qualification, l'objectif était clair : prendre 3 points et faire bonne impression après la douloureuse défaite face à la Suisse. Si les intentions étaient bonnes, le résultat n'a pas été au rendez-vous. Après une première demi-heure encourageante, les Bleus ont été surpris par Dzeko (36e). Suite à une mauvaise relance de Lemar, le nouvel avant-centre de l'Inter n'a pas tremblé et trompé Lloris d'une frappe puissante. Mais les hommes de Deschamps n'ont pas eu le temps de douter. Quelques minutes après l'ouverture du score, Griezmann a égalisé sur corner avec un peu de réussite (40e). Au retour des vestiaires, les Bleus sont repartis à la chasse au deuxième but. Mais la domination tricolore a vite pris du plomb dans l'aile suite à l'exclusion de Koundé (51e). La suite : une rencontre hachée et quelques contres dangereux des deux côtés. Au coup de sifflet final, Français et Bosniens se sont quittés sur un score de parité (1-1). Les Bleus espéraient mieux, mais le scénario les a sans doute condamnés à partager les points. Les Bleus conservent la tête du groupe D devant l'Ukraine qu'ils affronteront samedi (20H45) ! #FiersdetreBleus pic.twitter.com/SNoNVWp0Z9 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) September 1, 2021

23:00 - Le calendrier des Bleus Après ce France - Bosnie, les Bleus disputeront deux rencontres pour le compte des éliminatoires pour la Coupe du monde : face à l'Ukraine le samedi 4 septembre et face à la Finlande le mardi 7 septembre.

22:57 - Le point sur le groupe D Après ce match (1-1), les Bleus restent en tête du groupe D des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 avec 8 points en 4 matchs. Pas de changement non plus pour les Bosniens qui restent à la 4e place du groupe avec 2 points. À noter qu'ils n'ont disputé que trois rencontres soit une de moins que la France, l'Ukraine et la Finlande.

22:53 - "À 11 le match était pour nous" Le milieu de terrain tricolore, Paul Pogba, s'est exprimé au micro de la chaîne M6 après le coup de sifflet final. Insatisfait par le résultat, il a toutefois considéré que les Bleus avaient fait de leur mieux après avoir été réduits en infériorité numérique: "Ce n'est pas facile, mais je pense qu'on a fait ce qu'on avait à faire dans cette situation, réduits à 10. C'est à dire ne pas prendre de but et se procurer des occasions. Si on était encore à 11, ce match était pour nous"

22:47 - "Ce n'est pas ce qu'on cherchait" Au terme du match, le sélectionneur tricolore était forcément un peu déçu : "C'est forcement plus compliqué à 10. On a eu des situations pour nous. Mais ce n'est pas ce qu'on cherchait. On avait l'objectif de prendre 3 points, on en a un de plus (...) Le ballon on l'a eu, plutôt bien utilisé. Mais c'est difficile avec un adversaire qui laisse peu d'espaces. C'est compliqué face à des équipes comme celle-là"

22:33 - Fin du match C'est terminé. La France et la Bosnie se quittent sur un score de parité (1-1) dans ce match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2022. C'est terminé au Stade de la Meinau (1-1)

⚽️ @AntoGriezmann est le buteur des Bleus ce soir #FRABOS #FiersdetreBleus pic.twitter.com/Ny2tECbIOT — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) September 1, 2021

22:33 - Changement pour la France Nouveau changement de Didier Deschamps : Mbappé est remplacé par Diaby.

22:31 - Le coup franc de Pjanic ! Dzeko obtient un bon coup franc dans l'axe. L'ancien Lyonnais se charge de le tirer. Sa frappe flottante passe au-dessus de la cage de Lloris.

22:27 - La tentative de Prevljak Encore un avertissement pour les Bleus. Le numéro 9 bosnien contrôle parfaitement le cuir à l'entrée de la surface et tente sa chance. Sa tentative passe au-dessus de la cage de Lloris.

22:26 - La frappe de Dzeko ! C'était pas loin. Superbe contrôle orienté du Bosnien pour se défaire de Kimpembe. Heureusement la frappe de l'Interiste est trop croisée.

22:23 - La Meinau donne de la voix Le public tricolore pousse en cette fin de rencontre. Il y a un coup à jouer, les supporters entonnent la Marseillaise.

22:21 - La frappe de Pogba ! Le milieu de terrain de Manchester United, trouvé par Lucas Digne, tente sa chance après avoir éliminé Dzeko. Sa tentative est contrée. Le corner ne donnera rien pour les Tricolores.

22:17 - Changements pour les Bleus Double changement pour les Bleus : Benzema et Griezmann sont remplacés par Coman et Martial.

22:14 - Changements pour la Bosnie Changements pour Ivaylo Petev : Demirovic et Cimirot sont remplacés par Prevljak et Loncar.