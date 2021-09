Ukraine - France : résumé, réactions... Le débrief du match

Échaudé par le match nul face à l'Ukraine, Didier Deschamps, l'entraîneur de l'équipe de France a répondu à des questions de nos confrères de l'Équipe. L'occasion pour "Dédé", d'esquisser l'avenir de l'équipe française dans la compétition mondiale : "On est parti en 4-3-3 avec des possibilités de permutation devant. Le système est une chose. Mais on n'a pas mis ce qu'il fallait. L'Ukraine a été supérieure dans les duels et l'agressivité. On est passés ensuite en 4-4-2 avec une meilleure seconde période. Il ne faut pas enlever aux joueurs le mérite d'avoir réagi." Pour Didier Deschamps, rien ne sert de faire des pronostics hâtifs sur cette équipe championne mondiale en titre car "l'important, c'est aujourd'hui et demain".

10:52 - Anthony Martial : "C'était un match difficile, mais on a su revenir au score et c'est le plus important"

L'attaquant de l'équipe de France est revenu sur le match nul que les Bleus ont dû concéder face à leurs homologues Ukrainiens à Kiev hier soir. Au micro de M6, il déclare : "C'était un match difficile, mais on a su revenir au score et c'est le plus important. Il nous reste encore un match et c'est à nous de le gagner. À propos de l'occasion de la 44e minute, il poursuit : "J'avais essayé de mettre le ballon entre les jambes du gardien et juste derrière ils ont marqué mais on a su revenir au score." Et de conclure : "Ça faisait longtemps que je n'avais pas marqué et cela me fait du bien."