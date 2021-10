Italie - Espagne : pronostic, diffusion TV, compo… Tout sur le match de Ligue des nations

ITALIE - ESPAGNE. La première demi-finale de l'UEFA Nations League de foot offre un superbe choc entre la Squadra Azzura et la Roja, ce mercredi 6 octobre 2021. TV, streaming… Sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match en direct ? Découvrez aussi la composition probable de chaque sélection.

Trois mois après s'âtre affrontés dans le dernier carré de l'Euro, l'Italie et l'Espagne se retrouvent mercredi pour une nouvelle demi-finale, mais cette fois-ci dans le cadre du Final Four de la Ligue des nations. Vainqueurs aux tirs aux but lors de cette précédente confrontation, les hommes de Roberto Mancini, qui avaient ensuite été sacré champions d'Europe, se souviennent néanmoins avoir souffert comme jamais face à la Roja. "C'est l'équipe contre laquelle nous avons eu le plus de mal pendant l'Euro", a d'ailleurs rappelé cette semaine le sélectionneur de la Squadra Azzura, à l'occasion d'un entretien publié sur le site Internet de l'UEFA. Devant leur public, les Italiens partent néanmoins avec la faveur des pronostics avant ce nouveau choc, avec une cote de victoire supérieur à celle de son adversaire (2,25 contre 3,60 au maximum).

Notez bien l'horaire du coup d'envoi de cette première demi-finale de la Ligue des nations entre l'Italie et l'Espagne : il sera donné à 20h45, ce mercredi 6 octobre 2021, depuis le stade Giuseppe Meazza de Milan, par l'arbitre russe Sergei Karasev.

Ce match Italie - Espagne bénéficiera d'une diffusion en clair à la TV française ce mercredi soir : c'est la chaîne TFX (numéro 11), du groupe TF1, qui assurera la retransmission du match en direct, avec Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu aux commentaires.

Pour accéder à la retransmission de cette demi-finale de la Ligue des nations en streaming sur Internet, rendez-vous sur le site Internet tf1.fr (accès gratuit après inscription).

Du côté italien, Roberto Mancini, privé sur blessure de Ciro Immobile, Rafael Toloi et Matteo Pessina, devrait à nouveau articuler sa composition de départ en 4-3-3. La compo probable de l'Italie : Donnarumma - Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson - Barella, Jorginho, Verratti ou Locatelli - Chiesa, Kean ou Raspadori, Insigne. Dans le camp espagnol, Luis Enrique doit notamment composer avec les absence de Dani Olmo et Thiago Alcantara. La compo probable de l'Espagne : Simon - Azpilicueta, Torres, Laporte, Reguilon - Koke, Busquets, MPedri - Sarabia, Ferran Torres, Oyarzabal.

Notez par ailleurs que nous vous proposerons de vivre le match en direct commenté sur cette page, avec le descriptif des temps forts et l'évolution du score en live, puis un résumé complet de cette demi-finale de la Ligue des nations de foot entre l'Italie et l'Espagne.