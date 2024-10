Liste de Deschamps : Mbappé absent, Olise et Nkunku pour remplacer Griezmann, l'annonce en vidéo

14:12 - L'hommage de Deschamps pour son "chouchou"

"Que dire sur Grizou mon chouchou ? Ce n’est pas une décision sur un coup de tête. Il arrive à un âge (33 ans), c’est une question naturelle et logique. Toutes les saisons jouées, avec les clubs et l’équipe de France, il y a une fatigue physique et psychologique. Il y pensait lors de la dernière compétition. Quand on parle de fatigue physique, il y a l’enchaînement des calendriers, mais aussi la fatigue psychologique avec beaucoup de contraintes. En fin de carrière, on n’a pas les mêmes priorités"