Liste de Deschamps : Olise appelé et plusieurs surprises annoncées

L'équipe de France de football fait son grand retour en septembre à l'occasion de la Ligue des nations.

L'équipe de France fait son grand retour ! Après une longue pause de trois mois après la fin de l'Euro et un été ponctué notamment par des Jeux olympiques de Paris 2024 brillants pour l'équipe de France espoirs, en argent après sa défaite face à l'Espagne en demi-finale, l'équipe de France de Didier Deschamps fait son retour à la compétition avec la nouvelle saison de la Ligue des nations.

Pour cette nouvelle liste Didier Deschamps devrait appeler le tout nouvel attaquant du Bayern Munich, Michael Olise, impressionnant durant les JO. En revanche, Kinglsey Coman, ne devrait pas être de la partie. Les surprises annoncées seraient plutôt en défense avec peut être l'absence de Benjamin Pavard, barrée par Saliba, Konaté et Upamecano et probablement Disasi. Sur les côtés, la rumeur évoque le jeune latéral Sacha Boey, mais Malo Gusto devrait tenir la corde et intégrer le groupe France.