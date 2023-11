Indice UEFA : une semaine fatale pour les clubs français ?

En passant 6e à l'indice UEFA, la France risque de perdre un représentant en Ligue des Champions. Et la défaite de Lens contre le PSV Eindhoven pourrait être un tournant.

La France est passée 6e au classement UEFA, doublée par les Pays-Bas au début de la saison. Les points de la saison 2018-2019, durant laquelle les clubs français avaient inscrit deux points de plus que les clubs néerlandais, ont en effet été effacés des tablettes puisque l'indice est calculé sur les cinq dernières saisons. Pour récupérer cette 5e place primordiale, car elle accorde un quatrième ticket en Ligue des Champions et une septième en Coupe d'Europe, les clubs français doivent réussir une bonne saison et espérer des mauvais résultats pour les clubs bataves. Et s'ils avaient bien démarré, les défaites du PSG et de Lens cette semaine sont des revers plus que dommageables.

Lens perd un match couperet pour la France

Alors que la France avait largement réduit son retard grâce à des bons résultats dans l'entame de ces phases de poules, revenant à 0,769 point des Pays-Bas après avoir été à près de 3 points en début de saison, la défaite de Lens au PSV Eidhoven (1-0) a de nouveau creusé l'écart. Les joueurs de Peter Bosz ont rapporté 0,4 point à leur pays, qui a désormais 1,179 point d'avance sur la France. En perdant contre l'AC Milan (2-1), le PSG a aussi manqué l'opportunité de rapporter des points précieux. Surtout, les deux clubs de l'hexagone se sont largement compliqués la tâche dans l'optique de la qualification en huitièmes de finale, qui rapporterait 0,66 point par club en Ligue des Champions (4 points bonus, divisés par 6). Le PSV, au contraire, est désormais en bonne posture pour se qualifier.

Tout reste à jouer

Les clubs engagés en Ligue Europa peuvent rattraper les faux pas de Lens et Paris. Rennes reçoit le Panathinaïkos et sera favori, comme Marseille à l'AEK Athènes. Toulouse, en revanche, accueille Liverpool et serait déjà heureux d'un match nul. EnConférence League, le LOSC se déplace au Slovan Bratislava. Chaque victoire d'un club français rapporte 0,33 point à l'indice (2 points pour une victoire en poule, divisés par six, le nombre de représentants français en Coupe d'Europe). Mais une victoire néerlandaise rapporte encore plus aux Pays-Bas (0,4 point), puisqu'ils ne comptent que cinq représentants en Europe (2 points divisés par 5 = 0,4). Même si chacune de leur victoire leur rapporte plus de points, ils ont déjà perdu un de leur cinq représentants et donc une opportunité de gagner des points avec Twente, éliminé lors des barrages de Conférence League.

Quatre places en LDC, sept en Europe l'année prochaine

En attendant, les clubs français auront bien quatre places en Ligue des champions l'année prochaine, car la France était encore devant les Pays-Bas en fin de saison dernière. La 6e ou la 7e place de Ligue 1 sera également qualificative en Coupe d'Europe, en plus du vainqueur de la Coupe de France. Dans le détail, les trois premiers de la Ligue 1 la saison prochaine seront automatiquement qualifiés pour la phase de ligue de la C1 en 2024-2025, la dénomination "phase de groupes" devant disparaître. Le quatrième du Championnat de France devra, lui, franchir deux tours de qualification : le troisième tour préliminaire puis les barrages. Le cinquième et le vainqueur de la Coupe de France iront en Europa League, et le sixième ira en Conférence League. Notons également qu'à partir de cette saison, les deux meilleures nations à l'indice UEFA sur une saison se voient récompenser d'une place supplémentaire pour l'édition suivante de la C1.

Quel est l'indice UEFA par pays ?

C'est ce classement qui détermine les places qualificatives pour la Ligue des champions ou encore l'Europa League et la Ligue Europa Conférence. Plus le rang du pays est élevé, plus ces derniers ont des places pour les compétitions européennes. Voici le classement actuel :

1er. Angleterre : 91,678 points

2e. Espagne : 78,489 points

3e. Italie : 74,569 points

4e. Allemagne : 71,909 points

5e. Pays-Bas : 56,500 points

6e. France : 54,831 points

7e. Portugal : 49,316 points

Quel est l'indice UEFA par clubs ?

Si le classement par pays est important, celui par clubs l'est également pour établir les têtes de série lors des différents tirages au sort. Voici le dernier classement des clubs :

1e. Manchester City : 128 points

2e. Bayern Munich : 124 points

3e. Real Madrid : 110 points

4e. PSG : 99 points

5e. Liverpool : 98 points

6e. Chelsea : 96 points

7e. Manchester United : 89 points

8e. Inter Milan : 88 points

9e. RB Leipzig : 85 points

10e. AS Roma / FC Séville : 84 points

Quel est l'indice UEFA de la France ?

La France est actuellement à la 6e place et en concurrence avec les Pays-Bas pour récupérer la 5e position, qui offre une quatrième place qualificative en Ligue des Champions (et une septième en Coupe d'Europe).

Le classement par coefficient des clubs est calculé sur la base des résultats des clubs sur les cinq précédentes saisons d'UEFA Champions League, d'UEFA Europa League et d'UEFA Europa Conference League. Le classement est utilisé pour déterminer la position de chaque club dans les tirages au sort des compétitions de clubs de l'UEFA comme l'explique le site officiel.

Le classement de la saison au coefficient des clubs est établi sur la base des résultats des clubs engagés dans l'actuelle UEFA Champions League, UEFA Europa League et UEFA Europa Conference League. Ce classement, combiné à celui des quatre saisons précédentes, détermine si le club est tête de série dans les tirages au sort des compétitions UEFA.

Les coefficients des clubs sont déterminés soit par la somme de tous les points remportés au cours des cinq années passées OU le coefficient de l'association sur la même période, la priorité étant donnée au plus élevée.

Le coefficient de la saison d'une association (pays) est calculé en ajoutant les points obtenus par tous ses clubs lors d'une saison donnée en UEFA Champions League (UCL), UEFA Europa League (UEL) et UEFA Europa Conference League (UECL), puis en divisant le total par le nombre de clubs de cette association ayant participé aux trois compétitions de clubs de l'UEFA en question.

Quels sont les points attribués ?

Points en UEFA Champions League

Toute victoire à partir de la phase de groupes : 2 points

Tout match nul à partir de la phase de groupes : 1 point

Bonus de participation à la phase de groupes : 4 points

Bonus de participation aux huitièmes de finale : 4 points

Chaque tour atteint par les clubs à partir des huitièmes de finale : 1 point

Points en UEFA Europa League

Toute victoire à partir de la phase de groupes (hormis les barrages de la phase à élimination directe) : 2 points

Tout match nul à partir de la phase de groupes (hormis les barrages de la phase à élimination directe) : 1 point

Vainqueur de groupe : 4 points

Deuxième de groupe : 2 points

Chaque tour atteint par les clubs à partir des huitièmes de finale : 1 point

Points en UEFA Conférence League

Toute victoire à partir de la phase de groupes (hormis les barrages de la phase à élimination directe) : 2 points

Tout match nul à partir de la phase de groupes (hormis les barrages de la phase à élimination directe) : 1 point

Vainqueur de groupe : 2 points

Deuxième de groupe : 1 point

Qualification en demi-finale et en finale : 1 point