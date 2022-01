Calendrier CAN 2022 : date, heure et programme des huitièmes

CALENDRIER CAN. Fin de la phase de poules et place désormais aux huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des nations 2022. Le programme complet.

[Mis à jour le 21 janvier à 08h58] La phase de poules de la Coupe d'Afrique des nations 2022 est terminée avec son lot de surprises. La plus importante est bien évidemment l'élimination prématurée de l'Algérie. Sur une série de 35 matchs sans défaite, les Fennecs viennent d'en enchaîner deux consécutives face à la Guinée équatoriale et la Côte d'Ivoire et rentrent déjà la maison. Autre surprise, la qualification historique des Comores en tant que l'un des meilleurs troisièmes de cette CAN pour sa toute première participation de son histoire. En revanche, malgré des matchs compliqués, le Sénégal, la Tunisie sont au rendez-vous des huitièmes alors que le Nigéria, le Cameroun ou encore le Mali ont réalisé un parcours quasiment parfait.

Quel est le calendrier des matchs de la CAN 2022 ?

Dimanche 23 janvier :

Huitième de finale Burkina Faso - Gabon à Limbe

Huitième de finale Nigeria - Tunisie à Garoua

Lundi 24 janvier

Huitième de finale Cameroun – Comores à Yaoundé

Huitième de finale Guinée - Gambie, à Bafoussam

Mardi 25 janvier

Huitième de finale Sénégal - Cap Vert, à Bafoussam

Huitième de finale Maroc - Malawi, à Yaoundé

Mercredi 26 janvier

Huitième de finale Côte d'Ivoire - Egypte, à Limbe

Huitième de finale Mali - Guinée équatoriale, à Douala

Samedi 29 janvier

Quart de finale 1 (vainqueur huitième de finale 1 - vainqueur huitième de finale 2), à Garoua

Quart de finale 2 (vainqueur huitième de finale 4 - vainqueur huitième de finale 3), à Douala

Dimanche 30 janvier

Quart de finale 3 (vainqueur huitième de finale 7 - vainqueur huitième de finale 6), à Yaoundé

Quart de finale 4 (vainqueur huitième de finale 5 - vainqueur huitième de finale 8), à Douala

Mercredi 2 février

Demi-finale 1 (vainqueur quart de finale 1 - vainqueur quart de finale 4), à Douala

Jeudi 3 février

Demi-finale 2 (vainqueur quart de finale 2 - vainqueur quart de finale 3), à Yaoundé

Dimanche 6 février

Finale, à Yaoundé ; finale pour la 3e place, à Yaoundé

Sur quelle chaîne et à quelle heure suivre les matchs de la CAN ?

L'intégralité de la Coupe d'Afrique des nations 2022 sera à suivre en direct et en exclusivité sur les antennes de beIN Sports avec toutes les chaînes du groupe qui seront mobilisées. Les rencontres seront retransmises à partir de 14h, 17h et 20h durant cette CAN.

Programme TV Huitième de finale

Dimanche 23 janvier 2022

Bein Sports 1 : Burkina Faso - Gabon à 17h

Bein Sports 6 : Tunisie - Nigeria à 20

Lundi 24 janvier 2022

Bein Sports 3 : Guinée - Gambie à 17h

Bein Sports 3 : Cameroun - Comores à 20h

Mardi 25 janvier 2022

Bein Sport 1 : Sénégal - Cap Vert 17h

Bein Sport 1 : Maroc Malawi à 20h

Mercredi 26 janvier 2022

Bein Sport 2 : Côte d'Ivoire - Egypte à 17h

Bein Sport 2 : Mali - Guinée à 20h

Programme TV Quarts de Finale

Samedi 29 janvier 2022

Bein Sport : Vainqueur 2B/2F – Vainqueur 1A/3CDE à 17h

Bein Sport : Vainqueur 2A/2C – Vainqueur 1D/3BEF à 20h

Dimanche 30 janvier 2022

Bein Sport : Vainqueur 1E/2D – Vainqueur 1C/3ABF à 17h

Bein Sport : Vainqueur 1B/3ACD – Vainqueur 1F/2E à 20h

Programme TV Demi-Finales

Mercredi 2 février 2022

Bein Sport : Vainqueur QF 1 – Vainqueur QF 4 à 20h

Jeudi 3 février 2022

Bein Sport : Vainqueur QF 2 – Vainqueur QF 3 à 20h

Troisième place

Dimanche 6 février 2022

Bein Sport : Perdant DF 1 – Perdant DF 2 à 17h

Finale

Dimanche 6 février 2022