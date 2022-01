"DIRECT. Barça - Real Madrid: possession catalane et actions chaudes madrilènes, le Clásico en live "

Barça - Real Madrid. Bon début de rencontre entre le deux formations. La possession est catalane mais les actions les plus dangereuses ont été pour les Merengue.Suivez le Clásico en direct.

20:21 - A peine arrivé, déjà titulaire Arrivé lors du mercato hivernal en provenance de Manchester City, Ferran Torres a finalement été testé négatif. Il dispute ce soir son premier match sous les couleurs du FC Barcelone. 20:19 - La frappe d'Asensio ! Contre supersonique des Merengue : Benzema décale subtilement en une touche de balle pour Vinicius. Le Brésilien accélère se sert de l'appel croisé de son coéquipier pour rentrer dans l'axe et servir Asensio. L'Espagnol tente sa chance. Sa frappe enroulée du gauche passe juste au-dessus de la cage de Ter Stegen. 20:18 - Nacho dégage le danger ! De Jong décale Dembélé sur le côté droit. L'international tricolore centre au point de penalty, c'est dégagé de la tête par Nacho. Le corner à suivre ne donne rien. 20:16 - Vinicius s'emmêle les pinceaux Encore une bonne action des hommes de Carlo Ancelotti. Benzema trouve finalement Vinicius dans la surface qui s'emmêle les pinceaux devant Dani Alves qui ne se laisse pas surprendre. 20:12 - L'occasion de Vinicius ! Superbe passe en profondeur de Modric pour trouver Vinicus qui contrôle et tente une frappe croisée. Son tir trop écrasé est capté sans problème par Ter Stegen. 20:09 - La frappe de De Jong ! L'attaquant du FC Barcelone tente sa chance dans la surface merengue. Sa frappe est contrée par Carvajal. L'avant-centre réclame une main de l'Espagnol, l'arbitre ne bronche pas. 20:08 - La frappe d'Asensio Nouveau contre des hommes de Carlo Ancelotti. Vinicius lancé en profondeur temporise et sert Asensio plein axe qui tente sa chance du gauche. Sa frappe enroulée passe largement au-dessus de la cage de Ter Stegen. 20:06 - Encore une relance ratée des Merengue Nouveau pressing très haut des hommes de Xavi, les Merengue loupent leur relance. Touche récupérée par les Barcelonais. Le positionnement tactique porte ses fruits dans ses premières minutes. 20:05 - Les Blaugrana fidèles à leur style de jeu Pressing haut et jeu de possession, les Blaugrana sont fidèles à leur style de jeu malgré leur statut d'outsider dans cette demi-finale Barça - Real Madrid. La possession est catalane, les contres madrilènes. 20:03 - La frappe de Benzema ! L'international français tente sa chance à l'entrée de la surface après un contre bien mené par les hommes de Carlo Ancelotti. Sa frappe enroulée passe largement à côté de la cage de Ter Stegen, 20:02 - Pressing haut des Blaugrana D'entrée de jeu les hommes de Xavi mettent la pression sur leur adversaire. Les Merengue ont des difficultés à relancer proprement. 20:01 - Coup d'envoi de la rencontre ! Les Blaugrana donnent le coup d'envoi de cette demi-finale de Supercoupe d'Espagne entre le Barça et le Real Madrid. Qui remportera ce Clásico ? Réponse dans 90 minutes. 19:55 - Ancelotti : “Tous les matchs me font peur” Interrogé sur le statut de favori du Real Madrid, Carlo Ancelotti à calmer les ardeurs des journalistes : Le match commence à 0-0. Il sera équilibré comme il l'a été au Camp Nou avant que Xavi n'arrive.Tous les matchs me font peur, j'étais par exemple très nerveux contre Valence. Je sais parfaitement ce qu'est un Clasico, ça me préoccuperait que les joueurs pensent qu'ils sont favoris, mais je sais qu'ils ne le pensent pas." 19:50 - La bonne série du Real Madrid Ce n’est pas surprenant que les Merengue soient favoris pour remporter cette demi-finale de Supercoupe d’Espagne. Les hommes de Carlo Ancelotti ont remporté 13 de leurs 15 dernières confrontations toutes compétitions confondues. Dans ce duel mythique face aux Catalans, ils restent sur 4 victoires lors des 4 derniers Clásicos. 19:45 - Xavi : “Un Clásico imprévisible” Avant le coup d’envoi de ce Barça - Real Madrid, l’entraîneur des Blaugranas s’est confié sur les enjeux d’une telle rencontre : "Pour nous, il s'agit d'un défi, d'une opportunité de remporter un titre. Nous sommes très motivés et ça peut être un tournant dans notre saison. On va essayer d'être les acteurs de notre match et de bien faire les choses. Le Real est l'équipe la plus en forme en Espagne. Ce Clasico est imprévisible. Personne ne sait ce qu'il peut se passer, peu importe la différence de points en Liga." LIRE PLUS

Le coup d'envoi de cette demi-finale de Supercoupe d'Espagne entre le Barça et le Real Madrid sera donné à 20h00 au King Fahd Stadium à Riyad, en Arabie Saoudite.

Bonne nouvelle pour les amateurs de football espagnol, cette rencontre entre le Barça et le Real Madrid comptant pour les demi-finales de la Supercoupe d'Espagne sera diffusée en direct en exclusivité sur la chaîne l'Équipe, chaîne gratuite sans abonnement.

Une fois n'est pas coutume, vous pourrez suivre cette demi-finale de Supercoupe d'Espagne entre le Barça et le Real Madrid en streaming gratuit et légal. En effet, pour regarder ce choc entre les deux ennemis jurés du football espagnole sur votre smartphone, tablette ou ordinateur, il faudra vous connecter sur le site de la chaîne l'Équipe.

On devrait retrouver du beau monde ce soir sur la pelouse du King Fahd Stadium. Xavi pourra en effet compter sur le retour de Pedri (covid) et l'arrivée de Ferran Torres. Mais également sur les retours de Frenkie De Jong, Araujo et Fati. Sergi Roberto, Martin Braithwaite et Eric Garcia sont eux à l'infirmerie. En face, Carlo Ancelotti pour compter sur l'intégralité de son effectif mise à part Mariano Diaz et Gareth Bale. Le XI probable du Barça : Ter Stegen - Dani Alves, Piqué, Araujo, Alba – Gavi, Busquets, F. de Jong – Dembélé, L. de Jong, Depay. Le XI du Real Madrid : Courtois – Carvajal, Militao, Alaba, Mendy – Modric, Casemiro, Kroos – Asensio, Benzema, Vinicius.

Leader de Liga et vainqueur du premier Clasico de la saison, le Real Madrid est logiquement favori pour remporter cette demi-finale de Supercoupe d'Espagne face au Barça. La cote d'une victoire madrilène oscille entre 1.73 (Bwin) et 1.93 (Parions Sport en Ligne). Celle d'un succès des Blaugrana est très élevée : 3.85 chez Winamax et Betclic. Enfin, pour les amateurs de matchs nuls, la cote d'une égalité entre les deux formations est à 3.75 (Unibet).