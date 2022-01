Guinée équatoriale - Côte d'Ivoire : chaîne TV, pronos, compos... Où suivre le match en direct ?

Entrée en lice des Ivoiriens dans cette Coupe d'Afrique des nations 2022 avec un premier test face à la Guinée équatoriale.

Deuxième match de la poule E dans la Coupe d'Afrique des nations 2022 avec la Côte d'Ivoire qui fait ses débuts dans la compétition face à la Guinée équatoriale. Les Ivoiriens, outsiders da la CAN 2022, peuvent profiter du faux pas de l'Algérie face à la Sierra Leone (0-0) pour prendre les commandes du groupe et faire déjà un pas vers la qualification. Pour la Guinée Equatoriale, une victoire pourrait mettre dos au mur l'Algérie et son adversaire du soir. Cette rencontre va également se jouer dans un climat particulier après la suspension pour dopage du gardien Gbohouo. Le coach ivoirien Patrice Beaumelle avait pourtant précisé ceci avant la suspension confirmée par la FIFA : " Au début de l'année dernière, nous avons demandé à Sylvain de passer un examen de la vue, comme le font souvent les gardiens. Il l'a fait à Abidjan. Le médecin qui l'a examiné a prescrit des médicaments. Sylvain a pris les médicaments en mars, mais depuis il a arrêté. Nous avons été informés du résultat le 27 décembre. Il y avait des traces de la molécule dans ses urines. Nous avons fourni l'ordonnance. "

À quelle heure débute le match Guinée équatoriale - Côte d'Ivoire ?

Le coup d'envoi du match de la Coupe d'Afrique des nations entre la Guinée équatoriale et la Côte d'Ivoire est prévu à 20h depuis le stade Japoma Stadium de Douala.

Sur quelle chaîne suivre Guinée équatoriale - Côte d'Ivoire ?

Le match est diffusé par la chaîne beIN Sports 1, détentrice exclusive des droits de la Coupe d'Afrique des nations 2022

Si vous n'avez pas de télévision, vous pouvez suivre la rencontre en direct streaming sur internet via l'application beIN connect, mais également MyCanal via un abonnement.

Quelles compositions probables pour la Guinée équatoriale et la Côte d'Ivoire ?

Guinée équatoriale : Owono – Anieboh, Meseguer, Angel, Obiang – Akapo, Bikoro, Hanza – Nsue, Balboa, Hanza.

Côte d'Ivoire : Sangaré – Kossounou, Boly, Bailly – Aurier, Kessié, Seri, Cornet – Gradel, Haller, Pepe.

Quels pronostics pour Guinée équatoriale - Côte d'Ivoire ?

Si vous pensez que la Guinée équatoriale va créer la surprise dans ce match de la CAN, sachez que la victoire est à 8,5 sur NetBet alors que le match nul est à 4,35 sur BetClic et que la victoire des Ivoiriens est à 1,41 sur Unibet.

Quels sont les résultats de la CAN 2022 ?

