"Maroc - Comores : chaîne TV, horaires, compos probables... Les infos du match"

MAROC - COMORES. Découvrez les informations de ce deuxième match du groupe C de la CAN 2022. Les Marocains ont remporté leur premier match face au Ghana et pourraient se rapprocher de la qualification en cas de succès face aux Comores défaits par le Gabon lors de la première journée.

Maroc - Comores. Les Marocains se sont imposés sur la plus petite des marges lors de la première journée de ce groupe C de la CAN 2022 face au Ghana (1-0). Une victoire obtenue à l'arrachée grâce à un but de Sofiane Boufal dans les derniers instants de la rencontre. Mais les hommes de Vahid Halilhodžić doivent confirmer ce vendredi face aux Comores afin de se rapprocher de la qualification, voire de l'obtenir en cas de résultat favorable dans l'autre match du groupe entre le Ghana et le Gabon. Les Lions de l'Atlas sont toujours sur une série impressionnante de 30 matchs consécutifs sans défaites.

Face à eux, les Comores entendent bien réaliser un petit exploit pour espérer encore pouvoir se qualifier pour la suite de la compétition. Défaits par le Gabon lors de la première journée de ce groupe C (0-1) les Comoriens ont pu sortir la tête haute d'un match où ils n'ont pas beaucoup subi. Au contraire, ils ont su apporter le danger sur les cages gabonaises mais sans réussite pour trouver le cadre. Avec son statut de petit poucet du groupe C, les Comores vont certainement tout faire pour essayer de surprendre le Maroc, grand favori de la rencontre.

A quelle heure débute le match Maroc - Comores ?

Le match entre le Maroc et les Comores débutera à 17 heures. La rencontre se déroulera à Yaoundé au stade Ahmadou Ahidjo.

Sur quelle chaîne TV est diffusée Maroc - Comores ?

La rencontre sera diffusée par Bein Sports 1. L'arbitre tunisien Sadok Selmi sera au sifflet pour ce match.

Quelle diffusion streaming pour le match Maroc - Comores ?

La seule diffusion streaming pour la rencontre entre le Maroc et les Comores et la plateforme digitale de Canal+, MyCanal.

Quelles compositions probables pour le Maroc et les Comores ?

Le sélectionneur du Maroc pourrait compter sur des retours après les cas de covid qui ont décimé l'équipe avant le match face au Ghana. Il devrait de nouveau faire confiance au seul buteur de la première journée Sofiane Boufal. Voici la composition probable du Maroc : Bono - Hakimi, Saiss, Aguerd, Masina - Mmaee - Boufal, Amallah, Tissoudali, Munir - Aboukhlal

Du côté des Comores, la composition d'équipe devrait ressembler à celle de la première journée avec la titularisation de l'ancien Marseillais au sein de la défense Kassim Abdallah. Voici la composition probable des Comores : Ahamada - Abdallah, Abdou, Zahary, Bakari - Youssouf, Mohamed, Abdullah, Selemani - M'Changama, Ben

Quels sont les pronostics pour la rencontre Maroc - Comores ?

Les bookmakers s'accordent à le dire : le Maroc est le grand favori de la rencontre. Betclic place la cote des Marocains à 1,21, le nul est à 5,35 alors que la victoire des Comores est cotée à 17. Winamax a mis le Maroc à 1,24, le nul est à 5,30 et la victoire des Comores est à 16.

Quels sont les résultats de la CAN 2022 ?

Tout au long de cette Coupe d'Afrique des nations 2022, vous pouvez retrouvez l'ensemble des résultats des matchs de la CAN ainsi que tous les classements des groupes mis à jour dès la fin des rencontres dans notre papier dédié juste au-dessus.