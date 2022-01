"Sénégal - Cap-Vert : chaîne, compo... Les infos du match"

Chaîne TV, streaming, compositions probables... Retrouvez sur notre site les dernières informations à propos du huitième de finale de la CAN entre le Sénégal et le Cap-Vert prévu ce mardi après-midi, à partir de 17 heures.

Le Sénégal, finaliste de la dernière CAN, fait logiquement parti des favoris de cette CAN 2022 et a pour l'instant assumé son rang, même si les Lions de la Terranga n'ont pas été flamboyants dans le jeu lors de la phase de poules. Fortement impactés par le Covid-19, les Sénégalais ont remporté leur premier match face au Zimbabwe grâce à un penalty de Sadio Mané, avant d'enchaîner deux matchs nuls décevants face à la Guinée (0-0) et contre le Malawi (0-0). Suffisant toutefois pour terminer à la première place du groupe.

De son côté, le Cap-Vert participe seulement à sa troisième phase finale de la Coupe d'Afrique des nations. Petit pays, 77e au classement FIFA, le Cap-Vert s'est qualifié en finissant parmi les meilleurs troisièmes de groupe, derrière le Cameroun et le Burkina Faso dans son groupe. Les coéquipiers de l'ancien Dijonnais Julio Tavarès ont battu l'Éthiopie (1-0) avant de s'incliner contre le Burkina Faso (0-1) puis de décrocher le point de la qualification face au Cameroun (1-1), pays organisateur de cette CAN 2022.

À quelle heure débute le match Sénégal-Cap-Vert ?

Le coup d'envoi de la rencontre comptant pour les huitièmes de finale de la CAN entre le Sénégal et le Cap-Vert sera donné à 17 heures au Stade Omnisports de Bafoussam, au Cameroun.

Aucune diffusion en clair n'est prévue à la TV pour ce match entre le Sénégal et le Cap-Vert. Ce huitième de finale de la Coupe d'Afrique des Nations sera diffusé sur beIN Sports 1 ce mardi après-midi à partir de 17 heures.

Pour suivre cette rencontre entre le Sénégal et le Cap-Vert sur Internet, il vous faut également posséder un abonnement, puisque seul beIN Sports propose la diffusion en ligne du match entre Sénégalais et Capverdiens ce mardi après-midi.

À l'inverse de certaines sélections touchées par le Covid ces derniers jours, le Sénégal et le Cap-Vert devraient compter sur l'ensemble de leurs joueurs pour ce huitième de finale de la CAN. Il ne devrait donc pas y avoir de grande surprise dans les compositions d'équipe de chaque pays, avec notamment la présence de Sadio Mané, d'Idrissa Gueye et d'Édouard Mendy côté sénégalais. Le onze de départ probable du Sénégal: É. Mendy – B. Sarr, Koulibaly, Diallo, Ciss – I. Gueye, Kouyaté – Dia, Mané, Baldé – Diédhiou.

Du côté du Cap-Vert, le sélectionneur Rui Aguas devrait continuer à faire confiance à son 3-4-3 vu depuis le début de la compétition. La composition probable du Cap-Vert: Vozinha - S. Fortès, Lopes, Stopira - Andrade, Rocha Santos, Andrade, D. Tavares - R. Mendes, J. Tavares, Garry Rodrigues.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Sénégal-Cap-Vert ?

Dans cette rencontre de la CAN, le Sénégal est donné favori par les différents sites de paris sportifs. La cote pour une victoire des Sénégalais oscille entre 1,5 et 1,6 tandis que celle d'une victoire des Capverdiens se situe entre 6 et 7. La cote pour un match nul est d'environ 3,25.