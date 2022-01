PSG - Nice : chaîne, compo, pronos... Les infos du match

PSG - OGC NICE. Chaîne TV, streaming, compositions probables... Retrouvez sur notre site les dernières informations à propos du match de Coupe de France entre le Paris Saint-Germain et l'OGC Nice, prévu ce lundi soir au Parc des Princes (21h15).

Le dernier match des huitièmes de finale de la Coupe de France oppose ce lundi soir au Parc des Princes le Paris Saint-Germain et l'OGC Nice (21h15). Double tenant du titre, le PSG fait figure de favori face à Nice même s'il est privé de très nombreux joueurs pour affronter le club niçois, qui occupe la deuxième place du classement en Ligue 1. À quinze jours du match aller face au Real Madrid en Ligue des champions, les Parisiens espèrent monter en puissance face à une opposition plus relevée que ses précédents adversaires.

L'OGC Nice est actuellement loin de ces considérations européennes, même si cela sera peut-être son quotidien la saison prochaine si les Niçois poursuivent de cette manière en Ligue 1. Dauphins du PSG en L1, les joueurs de Christophe Galtier restent sur six victoires consécutives toutes compétitions confondues et n'ont plus perdu depuis la réception de Strasbourg en championnat, le 5 décembre dernier. En pleine confiance, le Gym espère réussir un coup au Parc des Princes, où il avait obtenu un match nul en L1 (0-0), le 1er décembre 2021.

À quelle heure débute le match PSG-Nice ?

Le coup d'envoi de la rencontre des huitièmes de finale de la Coupe de France entre le Paris Saint-Germain et l'OGC Nice sera donné à 21 heures 15 au Parc des Princes par l'arbitre français M. Pignard.

Ce match entre le Paris Saint-Germain et l'OGC Nice sera diffusé en clair à la TV par France Télévisions, sur France 3. Ce choc des huitièmes de finale de la Coupe de France sera aussi diffusé sur Eurosport 2, ce qui nécessite un abonnement, ce lundi soir.

Pour suivre cette rencontre entre le Paris Saint-Germain et l'OGC Nice sur Internet, il vous faut également posséder un abonnement pour le suivre sur la plateforme Eurosport. Mais il sera disponible gratuitement sur le site de France Télévisions.

Pour accueillir l'OGC Nice, le PSG est toujours privé de Neymar et Wijnaldum mais aussi de Sergio Ramos, qui a rechuté. Gueye, Diallo et Hakimi sont toujours à la CAN, tandis que Marquinhos, Di Maria et Navas sont en sélection. Mauricio Pochettino est donc privé de nombreux joueurs mais peut compter sur le retour de Messi. Le onze de départ probable du PSG: Donnarumma - Dagba, Kehrer, Kimpembe, Bernat - Herrera, D. Pereira, Verratti - Messi, Icardi, Mbappé.

De son côté, l'entraîneur de l'OGC Nice peut compter sur un effectif presque au complet puisque Christophe Galtier doit seulement se passer des services de Rosario et Stengs (blessés). Les Niçois, dauphins du PSG en Ligue 1, vont tenter de réussir un coup au Parc des Princes avec la meilleure équipe possible. Seul Bulka pourrait remplacer Benitez dans le but. Le onze de départ probable de l'OGC Nice: Bulka - Lotomba, Todibo, Dante, Amavi - Boudaoui, K. Thuram, Schneiderlin, Kluivert - Dolberg, Gouiri.

Dans cette rencontre de Coupe de France, le Paris Saint-Germain est donné favori par les différents sites de paris sportifs. La cote pour une victoire du PSG oscille entre 1,3 et 1,5 tandis que celle d'une victoire du Gym au Parc des Princes se situe entre 5,7 et 6,7. La cote pour un match nul est d'environ 4,4.