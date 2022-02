PSG - Nice : Paris éliminé aux tirs au but, le résumé du match

PSG - OGC NICE. Peu inspiré, le PSG a été éliminé par Nice lundi soir lors des huitièmes de finale de la Coupe de France après la séance de tirs au but (0-0, 5 t.a.b. à 6). Découvrez le résumé de la rencontre.

23:42 - Le résumé du match: Paris éliminé sans briller Le Paris Saint-Germain, privé de nombreux joueurs, recevait l'OGC Nice lors du choc de ces huitièmes de finale de la Coupe de France ce lundi soir. Sans Neymar ni Mbappé, remplaçant au coup d'envoi, mais avec Lionel Messi, les Parisiens prennent le jeu à leur compte mais ne parviennent pas à inquiéter Marcin Bulka, le gardien niçois prêté par le PSG et aligné par Christophe Galtier au Parc des Princes ce soir. Nice se contente d'attendre, bien en place, et ne pousse pas vraiment très loin ses opportunités de contre. Cela donne un match fermé, sans rythme et en plus dans un Parc des Princes avec seulement 5000 spectateurs. Justin Kluivert fait passer un frisson dans le Parc au retour des vestiaires mais Donnarumma repousse (48e). La deuxième période n'offre pas plus d'opportunités aux Parisiens, en criant manque d'idées, que ce soit collectives ou individuelles. Même l'entrée en jeu de Kylian Mbappé n'y changera rien. La qualification se joue donc lors de la séance de tirs au but et c'est l'OGC Nice qui va se montrer le plus adroit. Grâce à deux arrêts de Bulka, prêté donc par le PSG, le Gym s'impose (0-0, 5 t.à.b. à 6) et affrontera l'OM lors des quarts de finale de la compétition la semaine prochaine. Les Parisiens, doubles tenants du titre, s'arrêtent dès les huitièmes de finale et ne rassurent pas, à 15 jours de la réception du Real Madrid en Ligue des champions.

23:32 - PSG-Kimpembe: "On a fait un bon match" Malgré l'élimination face à Nice ce lundi soir, le capitaine du soir du PSG Presnel Kimpembe a avoué avoir vu un bon match de son équipe, au micro de France 3 après le coup de sifflet final: "Il nous a juste manqué le petit but pour gagner ce match. On a fait un bon match, toute l'équipe était concernée, on a eu des opportunités mais on n'a pas su mettre le but qu'il fallait. C'est une déception, on veut tout gagner et on veut être en course dans toutes les compétitions. On se fait éliminer aux tirs au but mais on retiendra le bon match tout de même."

23:26 - Nice recevra l'OM en quarts de finale Les affiches des quarts de finale de la Coupe de France sont donc connues. Après sa victoire à Paris, l'OGC Nice affrontera l'Olympique de Marseille, Bergerac (N2) recevra le FC Versailles (N2), le FC Nantes accueillera le SC Bastia (L2) et enfin, l'AS Monaco jouera face à Amiens (L2). Les matchs auront lieu le mercredi 9 février.

23:22 - Le PSG éliminé par l'OGC Nice Le Paris Saint-Germain est éliminé en huitièmes de finale de la Coupe de France par l'OGC Nice (0-0, 5 t.a.b. à 6) après un match terne et une folle séance de tirs au but. Premier accroc dans la saison des Parisiens, doubles tenants du titre de la compétition.

23:20 - Simons en échec ! Le jeune milieu parisien Xavi Simons se présente face à Bulka mais le gardien niçois détourne en partant du bon côté ! L'OGC élimine le PSG après cette séance de tirs au but.

23:18 - Dante signe une panenka Le capitaine niçois Dante trompe Donnarumma d'une superbe panenka pour redonner l'avantage à Nice dans cette séance de tirs au but (6-5).

23:18 - Bernat garde le PSG en vie Juan Bernat ne tremble pas au moment de transformer son tir au but même si Bulka était une nouvelle fois parti du bon côté. 5-5 dans cette séance folle !

23:17 - Guessand marque pour Nice Evann Guessand ne tremble pas et prend Donnarumma à contre-pied ! 5-4 pour l'OGC Nice, et pas le droit à l'erreur pour Juan Bernat...

23:16 - Gouiri marque, Verratti aussi ! Derniers tireurs prévus, Amine Gouiri et Marco Verratti marquent chacun à leur tour et la séance de tirs au but se jouera à la mort subite désormais (4-4).

23:15 - Draxler égalise pour le PSG Julian Draxler égalise pour le PSG dans cette séance de tirs au but (3-3) même si Bulka a effleuré ce ballon. Il ne reste qu'un tireur aux deux équipes.

23:14 - Donnarumma détourne le tir de Delort ! Gianluigui Donnarumma détourne la frappe de Delort pour permettre au PSG de respirer dans cette séance de tirs au but...

23:14 - Paredes en échec ! Premier échec dans cette séance de tirs au but et c'est pour le PSG ! Bulka détourne la tentative de Leandro Paredes et Nice prend l'avantage dans cette séance (3-2).

23:13 - Atal trompe Donnarumma Le sans-faute continue dans cette séance de tirs au but avec le tir réussi de Youcef Atal pour l'OGC Nice. 3-2 pour les Niçois pour le moment.

23:12 - Mbappé égalise pour le PSG Kylian Mbappé transforme à son tour son tir au but même si Bulka était parti du bon côté. 2-2 entre le PSG et Nice, aucune erreur jusqu'ici.