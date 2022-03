"Egypte - Sénégal : dates, heures, chaîne TV... les infos du barrage en direct"

EGYPTE - SÉNÉGAL. Vainqueur de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, le Sénégal joue sa qualification pour la prochaine Coupe du Monde lors de cette confrontation face à l'Egypte. Coéquipiers en club, Mohamed Salah ou Sadio Mané privera l'autre d'une participation au prochain mondial.

Quelques semaines après la finale de la CAN, remportée par les Lions de la Teranga après des tirs aux buts (0-0, 4-2, aux t. a. b.), le Sénégal et l'Egypte vont se disputer une place pour la prochaine Coupe du Monde. À domicile, les coéquipiers de Mohamed Salah auront à coeur de prendre leur revanche au Caire. Laissé au repos la semaine dernière avec son club de Liverpool, l'Égyptien semble encore souffrir du pied, même s'il devrait tenir sa place.

Quant au Sénégal, le sélectionneur Aliou Cissé dispose pour son déplacement en Egypte d'un groupe au complet et très proche de celui qui est devenu champion d'Afrique en février dernier. Tous les cadres sont présents, à commencer par Sadio Mané, en pleine forme avec son club de Liverpool ou encore le gardien de Chelsea Edouard Mendy. En cas de succès sur les deux rencontres, le Sénégal disputera la Coupe du Monde pour la deuxième fois d'affilée.

A quelle heure débute le match Egypte - Sénégal ?

La rencontre Egypte - Sénégal comptant pour le barrage aller des éliminatoires de la Coupe du monde au Qatar, est prévue le 25 mars à 20h30 au Stade International du Caire.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Egypte - Sénégal ?

Pour suivre ce barrage des éliminatoires de la Coupe du monde entre l'Egypte et le Senegal, sachez que la rencontre sera accessible uniquement sur l'Equipe live.

Quelle diffusion streaming pour le match Egypte - Sénégal?

Le match Egypte - Sénégal sera diffusé sur la plateforme vidéo du site l'Equipe ce vendredi 25 mars, pour une prise d'antenne peu avant 20h30.

Quelles compositions probables pour l'Egypte et le Sénégal?

Le sélectionneur du Sénégal Aliou Cissé a décidé de faire confiance à la majorité du groupe vainqueur de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Plusieurs joueurs de Ligue 1 figurent dans cette liste comme Abdou Diallo et Idrissa Gueye (PSG), Pape Gueye et Bamba Dieng (OM), Pape Matar Sarr (Metz) et Habib Diallo (Strasbourg). À noter l'absence d' Alfred Gomis (Rennes) et Seny Dieng (Queens Park Rangers), les deux habituels remplaçants dans les cages.

Sénégal : Mendy - Sarr, Koulibaly, Diallo, Ciss - Kouyaté, Mendy, Gueye - Sarr, Diedhiou, Mane

Du côté de l'Egypte, pas moins de 10 joueurs par rapport à la dernière CAN sortent du groupe dont l'attaquant Mohamed Sherif. À l'inverse, le meneur de jeu d'Al Ahly, Magdi Afsha, effectue son retour.

Egypte : Gabaski – Hamdi, Abdelmonem, Ashraf, El Fotouh – Elneny, Fathi, El Solia – Salah, Mohamed, Marmoush.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Egypte - Sénégal?

Les bookmakers s'attendent à une rencontre indécise entre l'Egypte et le Sénégal. À domicile, un succès de l'Egypte vaut 2,60, tandis qu'un succès des Sénégalais peut vous rapporter 280 euros en cas de mise de 100€. Enfin, le match nul est coté aux alentours de 2,80.