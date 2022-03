"Mali - Tunisie : la Tunisie prend une option, le résumé du match de barrage de la Coupe du monde"

En s'imposant sur la plus petite des marges à Bamako (0-1), ce vendredi soir lors du match aller des barrages pour la Coupe du monde 2022 , la Tunisie a pris une option pour une sixième qualification à une Coupe du monde. Les Tunisiens, malmenés malgré leur supériorité numérique pendant 50 minutes, devront toutefois se méfier de cette bonne équipe du Mali lors du match retour.

M. Weyesa siffle la fin du match à Bamako ! Le Mali s'incline devant la Tunisie lors de ce match aller des barrages de la Coupe du monde 2022 (0-1), après un but contre son camp de Sissako en première période (36e). Le défenseur malien a été exclu peu de temps après (40e).

Cinquième et dernier changement pour le Mali dans ce temps additionnel. Abdoulaye Diaby cède sa place à Saliou Guindo, qui fête sa première sélection ce soir, pour ces derniers instants.

M. Weyesa accorde cinq minutes de temps additionnel pour cette seconde période entre le Mali et la Tunisie. Les Maliens vont pousser dans ces dernières minutes pour tenter d'égaliser !

Le Mali obtient un nouveau corner dans cette fin de match mais la défense de la Tunisie parvient encore à faire le dos rond et à dégager au loin le ballon.

Deux changements sont effectués du côté de la Tunisie. Msakni et Sliti sont remplacé par Ben Slimane et Ben Ouanes dans l'équipe tunisienne, qui va tenter de défendre son court avantage.

19:38 - C'est reparti à Bamako

Les deux équipes du Mali et de la Tunisie ont repris place sur la pelouse du stade du 26-mars et le jeu peut reprendre pour ce dernier quart d'heure. Les Aigles de Carthage mènent toujours un but à zéro dans ce match.