Mascotte Coupe du monde 2022 : La'eeb, une mascotte qui interroge

LAEEB. Comme à chaque Coupe du monde, une mascotte officielle est dévoilée et pour la première fois de l'histoire, cette dernière n'a pas de pieds.

La Coupe du monde de foot, c'est un rendez-vous incontournable qui enchante les fans du monde entier. Mais au-delà du sportif, un Mondial, c'est également un show dans les tribunes, dans les rues.... Grâce notamment à la mascotte. En marge du tirage au sort de la phase de groupes le 1er avril 2022, cette dernière a été dévoilée par le pays hôte, le Qatar. Du nom de La'eeb, cette dernière interroge déjà. En effet, pour la première fois de l'histoire, la mascotte de la Coupe du monde de foot a la particularité de ne pas avoir de pieds.

Que signifie La'eeb ?

Mascotte de la Coupe du monde 2022 au Qatar, La'eeb signifie "joueur super doué" selon la traduction arabe. D'après un communiqué des organisateurs, La'eeb "vient d'un univers parallèle de mascottes" et "chacun est invité à interpréter ce à quoi il ressemble". "La mascotte officielle de la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022 est pleine d'énergie et apportera la joie du football à tout le monde. La'eeb croit que 'Now is All' (Maintenant, c'est tout, ndlr), et encourage tout le monde à croire en soi", a expliqué la FIFA sur Twitter.

La mascotte de la Coupe du monde est-elle un fantôme ?

La réponse est non. Si dès sa présentation les réseaux sociaux ont comparé la mascotte à un fantôme, ce n'est absolument pas le cas. En effet, la mascotte du Mondial est un keffieh, la coiffe traditionnelle arabe.