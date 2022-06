Croatie - France : les Bleus concèdent le nul et ne se rassurent pas, le résumé du match

CROATIE - FRANCE FOOT. Après une défaite lors de la première journée face au Danemark, la France a concédé le nul ce lundi 6 juin face à la Croatie (1-1).

23:00 - Le résumé du match La France concède un nul et ne se rassure pas. Après la défaite à domicile face au Danemark ce vendredi, les Bleus n'ont pris qu'un point en terres croates. Dans un premier acte majoritairement dominé par les Bleus, ces derniers n'ont pas trouvé le chemin des filets hormis sur ce petit piqué subtil de Christopher Nkunku. Malheureusement pour l'ancien Parisien, le drapeau de l'assistant de l'arbitre italien de la rencontre était levé pour signaler une position de hors-jeu. Peu de temps après, Christopher Nkunku se transforme en passeur pour lancer Moussa Diaby dans la profondeur mais l'ailier de Leverkusen bute sur le portier croate Dominik Livakovic qui intervient quelques secondes plus tard sur une tentative d'Aurélien Tchouaméni auteur d'une première période de haute volée justifiant ainsi le choix de Didier Deschamps de le titulariser à nouveau ce lundi soir. Mais la solution est vite venue en seconde période pour les Bleus grâce à Adrien Rabiot qui conclut parfaitement un ballon donné en profondeur par Wissam Ben Yedder (52e) timide jusqu'à lors. L'ancien Parisien marque son deuxième but en bleu et semble alors donner un succès aux Tricolores solides défensivement. Mais à la 83e après une faute de Jonathan Clauss, fraîchement entré en jeu, dans sa surface de réparation sur Kramaric, l'arbitre désigne le point de pénalty. C'est l'attaquant d'Hoffenheim en personne qui se chargera de tromper Mike Maignan et de remettre les deux formations à hauteur. Les dix dernières minutes de la rencontre ont été très mouvementées et la Croatie et la France ont eu des occasions pour prendre les devants. Finalement, aucune des deux formations, inscrira le troisième but et les Bleus laissent encore échapper des points dans cette Ligue des nations.



22:48 - "Dommage qu'on leur donne un but", regrette Deschamps Didier Deschamps a donné ses premiers ressentis à l'issue de ce Croatie - France. L'ancien coach de l'OM a des sentiments variés : "On a fait de bonnes choses en tenant compte des changements. On aurait pu mettre le deuxième mais c'est dommage qu'on leur donne un but. C'est cohérent ce qu'on a fait mais le résultat ne me satisfait pas amplement mais ça me permet de donner du temps de jeu à certains joueurs et même si c'est un match en compétition, c'est avant tout de la préparation pour ce qui nous attend en fin d'année."

22:43 - Les Bleus sont troisièmes À l'issue de ce Croatie - France, les Bleus resteront troisièmes peu importe le score entre l'Autriche et le Danemark qui a pris du retard après un incident technique. Avec un point, ils sont à égalité avec leurs adversaires du soir mais commencent mal cette Ligue des nations.

22:38 - C'est fini, la France concède le nul C'est terminé à Split pour ce Croatie - France. Les deux équipes se quittent sur un match nul mais les Bleus pourraient avoir des regrets car ils se sont fait rejoindre au score dans les dernières minutes de la rencontre.

22:33 - Quatre minutes de plus Quatre minutes de temps additionnel seront jouées dans ce Croatie - France. Il y a un but partout dans ce match qui est en train de s'emballer.

22:31 - Quelle occasion pour Griezmann Après une énormissime erreur de l'arrière garde croate, Antoine Griezmann élimine le portier adverse mais s'excentre trop et ne parvient pas à redresser suffisamment la course du ballon pour marquer le deuxième but français dans ce Croatie - France.

22:29 - Superbe arrêt de Maignan Après une percée d'Orsic, le Croate prend sa chance en essayant de viser le premier poteau de Maignan mais le gardien milanais est vigilant et réalise une belle parade.

22:28 - Il reste cinq minutes Il ne reste plus que cinq minutes dans le temps réglementaire de ce Croatie - France et les deux équipes sont à égalité dans cette deuxième journée de la Ligue A de la Ligue des nations.

22:27 - Kimpembe averti Marco Guida donne un carton jaune à Presnel Kimpembe après un tacle qui n'est pas du tout maitrisé.

22:26 - Kramaric transforme Andrej Kramaric transforme son pénalty et permet aux Croates de revenir à hauteur des Bleus dans ce Croatie - France.

22:24 - Pénalty pour la Croatie La VAR a tranché. Il n'y a pas de position de hors jeu et Jonathan Clauss est coupable d'une faute sur Kramaric. Les Croates vont avoir la balle de l'égalisation dans ce Croatie - France.

22:23 - Une position de hors-jeu sauve les Bleus Grosse frayeur pour les Bleus dans ce Croatie - France. Un pénalty est signalé mais l'arbitre assistant avait levé son drapeau pour signaler une position de hors-jeu. La vidéo va analyser la situation qui est très limite.

22:21 - Des nouveaux changements Encore des changements dans ce Croatie - France avec la sortie de Kovacic qui est remplacé par Sucic et Luka Modric sort, remplacé par Vlasic. Du côté des Bleus, Moussa Diaby cède sa place au Lensois Jonathan Clauss.

22:19 - Livakovic s'impose devant Griezmann Antoine Griezmann est décalé par Nkunku mais l'avant-centre des Bleus tombent sur un Livakovic décisif qui en deux temps capte le ballon et soulage ses coéquipiers.

22:16 - Il reste moins de 20 minutes Il reste désormais moins de 20 minutes dans ce Croatie - France et les Bleus mènent toujours au score grâce à un beau but d'Adrien Rabiot inscrit au retour des vestiaires.

22:13 - La frappe de Modric oblige Maignan à l'arrêt Après un superbe numéro de Luka Modric qui a envoyé Rabiot dans les cordes, le milieu madrilène frappe du pied gauche mais Mike Maignan est bien placé et repousse des deux mains la frappe du milieu croate.

22:12 - Nouveau changement pour Dalic Le sélectionneur croate procède à un nouveau changement dans ce Croatie - France avec l'entrée en jeu de l'attaquant de Hoffenheim Andrej Kramaric à la place d'Ante Budimir.

22:09 - Benzema, Konaté et Coman s'échauffent Didier Deschamps a envoyé des remplaçants à l'échauffement pour ce Croatie - France. Karim Benzema, Kingsley Coman et Ibrahima Konaté ont débuté leur échauffement sur le bord de la pelouse.

22:06 - Kamara déjà mis à contribution L'ancien joueur de l'OM Boubacar Kamara est déjà mis à contribution dans ce Croatie - France pour ses premières minutes avec l'équipe A des Bleus. Le néo Villan s'impose devant Budimir.

22:04 - Griezmann et Kamara rentrent Il y a du changement dans ce Croatie - France avec deux changements de part et d'autre. Boubacar Kamara fait son entrée à la place d'Aurélien Tchouaméni et honore donc sa première sélection. Antoine Griezmann remplace Ben Yedder. Du côté de la Croatie, Brekalo et Majer sortent et sont remplacés par Pasalic et Orsic.

22:02 - Les Bleus souffrent un peu plus Depuis l'ouverture du score des joueurs de Didier Deschamps dans ce Croatie - France, les Bleus souffrent un peu plus dans cette rencontre. Les Croates poussent pour arracher l'égalisation.

22:01 - Kimpembe s'impose encore Le défenseur du PSG s'impose encore dans sa surface de réparation après un centre de Barisic sur le côté gauche. Le capitaine des Bleus est bien placé pour repousser le danger de la tête.

21:59 - Les Croates peinent à se montrer dangereux Depuis le début de ce Croatie - France, les locaux peinent énormément à inquiéter Mike Maignan qui passe, pour le moment, une soirée tranquille. L'arrière garde française est solide et muselle parfaitement Budimir, Brekalo et Majer.

21:55 - Rabiot ouvre le score ! Sur un superbe service en profondeur de Wissam Ben Yedder, Adrien Rabiot ouvre parfaitement son pied vers le premier poteau pour tromper le portier croate pour la première fois de la soirée dans ce Croatie - France. Les Bleus mènent au score.