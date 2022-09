Danemark - France : chaîne, horaire, compos... Les infos du match

DANEMARK - FRANCE FOOT. Victorieuse de l'Autriche (2-0), la France se déplace au Danemark, ce dimanche 25 septembre, pour valider son maintien en Ligue A de la Ligue des Nations. L'enjeu est de taille pour la bande à Kylian Mbappé.

La France doit finir le travail. Victorieux de l'Autriche (2-0), jeudi soir, les Bleus défient, ce dimanche 25 septembre, le Danemark au Parken Stadium de Copenhague. Dans ce groupe 1 de la Ligue des Nations, ce choc européen a une grande importance pour la bande à Deschamps. Il faut une victoire aux équipiers de Mbappé pour être certain d'assurer le maintien en Ligue A. En conférence de presse, le sélectionneur de l'équipe de France a fait le point sur ses objectifs avant d'affronter le Danemark : "On est là pour la recherche de la performance. Le premier match était décisif parce qu'avant de jouer l'Autriche, on ne pouvait pas se permettre de ne pas gagner par rapport à notre classement dans le groupe. On a en face de nous une équipe du Danemark qui joue une place pour le " Final 4 ". Ça sert aussi pour après, mais l'objectif à court terme est celui-là."

Tombeur de la France au match aller, grâce à un doublé de Cornelius (1-2), le Danemark sera emmené par un étincelant Christian Eriksen. Le milieu offensif de Manchester United est en pleine forme, et retrouve un niveau exceptionnel sous les couleurs des Red Devils. Face à la presse, Raphaël Varane, capitaine de l'équipe de France, a analysé les qualités de celui qui est son équipier en club et sera capitaine du Danemark, ce dimanche 25 septembre : "Eriksen a réussi à s'intégrer dans le groupe (de Manchester United). Techniquement, il est très fort, il a beaucoup de calme, de sérénité. On est très heureux de le voir à ce niveau après ce qu'il a vécu (Eriksen a eu un arrêt cardiaque lors du dernier Euro NDLR). Il est apprécié et apporte son expérience."

Cette dernière rencontre du groupe 1 de la Ligue des Nations entre le Danemark et la France se disputera sur la pelouse du Parken Stadium de Copenhague. Le coup d’envoi de ce choc européen sera donné à 20h45 par M. Kovacs (ROU).

Comme c’est le cas pour certaines affiches de l'équipe de France, vous aurez un seul et unique choix pour assister à la rencontre de la Ligue des Nations entre le Danemark et la France. Cette affiche sera diffusée par TF1.

Pour suivre Danemark - France en streaming sur votre smartphone, ordinateur ou tablette vous aurez un seul et unique choix. Il faut s'inscrire sur la plateforme MyTF1. Par la suite, vous allez pouvoir rejoindre TF1 pour assister à la dernière rencontre du groupe 1 la Ligue des Nations entre le Danemark et la France.

Le XI probable du Danemark : Schmeichel – Maehle, Christensen, Andersen, Kristensen – Delaney, Hoejberg, Wass – Eriksen, Braithwaite, Olsen.

Le XI probable de la France : Areola - Clauss, Saliba, Varane, Badiashile, Mendy - Tchouaméni, Fofana - Griezmann - Giroud, Mbappé.