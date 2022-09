Brésil - Tunisie : horaire, chaîne, Parc des Princes... Les infos du match

BRÉSIL - TUNISIE. Découvrez toutes les informations de ce match amical qui est également la dernière rencontre des deux équipes avant la Coupe du monde 2022. Il se déroule ce mardi 27 septembre à 20h30.

Le Brésil figure parmi les favoris de la victoire finale à la Coupe du monde 2022. La Seleçao est invaincu depuis le 11 juillet 2021 et une défaite face à l'Argentine lors de la finale de la Copa America (0-1). Les hommes de Tite sont sur une série de six victoires de rang toutes compétitions confondues et leur star Neymar semble conquis du niveau de jeu de son équipe. "C'est le meilleur Brésil avec lequel j'ai joué depuis mes débuts. On est plus forts, plus conquérants, plus collectif et c'est très bien. (…) Offensivement, on est forts. Chacun a un rôle à jouer dans cette équipe et un objectif commun et ça c'est le plus important", a déclaré le joueur du PSG qui marche sur l'eau depuis le début de la saison.

En face la Tunisie ne sera pas facile à battre. Les Aigles de Carthage n'ont pas perdu depuis le 29 janvier 2022 et un revers face au Burkina Faso en quarts de finale de la CAN (0-1). L'équipe de France pourrait être intéressée par la prestation de la Tunisie ce mardi soir car les hommes de Jalel Kadri seront dans le groupe des Bleus lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar. "C'est un match prestigieux. Le Brésil est une équipe mythique. C'est un gros calibre sur le plan mondial. Toutes les nations veulent jouer ce genre de matchs. On va jouer contre le Brésil qui est un adversaire de grande qualité. Cette équipe a des joueurs qui ont des profils qui ressemblent énormément à ceux des joueurs de la France", a déclaré le sélectionneur tunisien.

A quelle heure débute le match Brésil - Tunisie ?

Le match Brésil - Tunisie commencera à 20h30 ce mardi 27 septembre. Il se déroulera au Parc des Princes, à Paris.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Brésil - Tunisie ?

Bein Sports 1 diffusera ce Brésil - Tunisie. Il sera arbitré par le Français Rudy Buquet.

Quelle diffusion streaming pour le match Brésil - Tunisie ?

La seule diffusion streaming disponible pour ce Brésil - Tunisie sera la plateforme digitale de Canal+, MyCanal. Il faut disposer d'un abonnement.

Quelles compositions probables pour Brésil - Tunisie ?

Tite devrait faire plaisir au Parc des Princes en titularisant deux actuels Parisiens et un ancien avec la présence de Marquinhos, Neymar et Thiago Silva. Voici le onze probable du Brésil : Ederson - Militao, Silva, Marquinhos, Lodi - Fabinho, Paqueta, Neymar - Raphinha, Richarlison, Vinicius Jr.

Du côté tunisien aussi on devrait retrouver des pensionnaires de Ligue 1 avec Khazri ou encore Khaoui qui pourraient être titularisés. Voici la composition probable de Jalel Kadri : Ben Said - Mathlouthi, Ifa, Talbi, Maaloul - Skhiri, Sassi, Laidouni - Khaoui, Khenissi, Khazri.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Brésil - Tunisie ?

Sur les sites de paris sportifs, le Brésil est évidemment le grand favori face à la Tunisie. Les Brésiliens sont à 1,15 sur Winamax, le nul est à 7,25 et la victoire tunisienne à 15. Sur PMU, les joueurs de Tite sont à 1,10, le nul à 6,75 et la victoire tunisienne à 14.