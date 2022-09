DIRECT. Portugal - Espagne : la Roja reste muette, suivez le match en live

Portugal - Espagne. Plus entreprenants, les Portugais se sont montrés les plus dangereux mais n'ont pas réussi à tromper un bon Unai Simon. De leur coté, les Espagnols ont peiné à s'approcher du but adverse. Suivez le match en direct avec nous.

En direct

21:32 - Le Portugal et l'Espagne dos à dos Portugais et Espagnols regagnent les vestiaires pour la pause sur un score nul et vierge (0-0). Si les joueurs de Luis Enrique ont eu le contrôle du ballon, ce sont ceux de Fernando Santos qui se sont montrés les plus incisifs et les plus dangereux. Si Diogo Jota et Ruben Neves ont vu Unai Simon réaliser de belles parades, Bruno Fernandes a lui louper la lucarne de très peu sur un tir lointain. Rien à signaler côté espagnol dont le jeu a cruellement manqué de verticalité et d'intentions.

21:31 - Temps additionnel : 1 minute Il y aura une minute de temps additionnel dans cette première période entre le Portugal et l'Espagne.

21:30 - La talonnade de Ronaldo n'aboutit pas Dans la surface sur la gauche, Cristiano Ronaldo veut surprendre la défense adverse d'une talonnade astucieuse pour Diogo Jota mais son geste est raté et repris par un Espagnol.

21:28 - Ferran Torres manque de surprendre Costa Les Espagnols récupèrent très haut. Gaya est décalé à gauche et centre très haut vers le second poteau. Là, Ferran Torres veut remettre du droit mais cela lui échappe. Le ballon va en direction du but et passe juste au-dessus de la transversale de Costa.

21:26 - Pau Torres anticipe devant Jota Cristiano Ronaldo tente de servir dans la profondeur Diogo Jota qui a plongé dans le dos de Pau Torres mais le défenseur est vigilant et intercepte.

21:24 - Bruno Fernandes frôle la lucarne Sur un ballon récupéré haut, Bruno Fernandes est décalé dans l'axe gauche. Pas attaqué par la défense adverse, il arme du gauche et décoche une frappe limpide. Celle-ci prend le chemin de la lucarne mais passe finalement à quelques centimètres.

21:20 - Simon écarte le danger Sur le corner, suite à sa parade devant Jota, Unai Simon s'impose dans les airs et dégage le ballon du poing gauche.

21:19 - La main ferme de Simon ! Superbe parade d'Unai Simon ! Dans la surface, Diogo Jota est magnifiquement servie d'une passe par-dessus de William Carvalho. L'attaquant de Liverpool se recentre et frappe fort pied droit. Son tir croisé prend le chemin de la lucarne mais le portier espagnol se détend et repousse le ballon en corner de la main droite.

21:18 - Carton jaune pour Guillamon Guillamon laisse traîner sa semelle sur le talon de Cristiano Ronaldo et récolte le premier carton jaune de la partie.

21:16 - Bonne anticipation de Simon Unai Simon lit bien les intentions portugaises et sort loin de son but pour capter une transversale de Ruben Neves à destination de Bruno Fernandes qui s'était projeté dans la surface à droite.

21:15 - Ruben Dias à côté Aux 6 mètres, Ruben Dias s'élève le plus haut et tente de rabattre le ballon mais il subit l'impact et voit sa tête passer à droite. Dans son dos, Cristiano Ronaldo convoitait aussi le ballon et semblait mieux placé.

21:14 - Ronaldo repris dans la surface Dans la foulée du corner espagnol, les Portugais jouent le contre et Cristiano Ronaldo parvient dans la surface sur la gauche mais en voulant revenir intérieur, il se fait chiper le ballon par le retour excellent de Morata.

21:14 - Le corner de Sarabia ne donne rien Côté droit, Sarabia enroule avec son pied un bon ballon aux 6 mètres mais Ruben Dias est à la retombée et dégage son camp.

21:10 - Ruben Neves déclenche de loin Après un corner joué court à gauche, Ruben Neves arme de 25 mètres en diagonale. Son tir du droit est cadré et oblige Unai Simon à intervenir d'un beau plongeon sur sa droite.

21:09 - Corner pour le Portugal Cristiano Ronaldo fait le pressing jusque dans les pieds d'un Unai Simon surpris de voir jaillir le vétéran portugais. Le capitaine des champions d'Europe 2016 obtient un corner.

21:08 - Carvalho en échec Côté droit, Cancelo déborde Sarabia et centre au second poteau pour Diogo Jota. L'attaquant remise de la tête sur Cristiano Ronaldo. Ce dernier joue en pivot et sert en retrait William Carvalho dont la frappe est contrée par un défenseur espagnol.

21:05 - Jeu momentanément arrêté Le jeu est arrêté du côté de Braga. A gauche, Nuno Mendes est chargé dans son dos par Carvajal. Le Madrilène heurte avec sa tête l'arrière de celle de son vis-à-vis. Les deux hommes sont à terre.

21:04 - Cancelo pas trouvé Les Portugais jouent bien plus direct quand ils ont le ballon et on tente de décaler dans le couloir droit Cancelo mais Gaya revient bien et coupe la trajectoire de la passe. L'Espagne relance court.

21:01 - Le Portugal bien en place Alors que les Espagnols multiplient les passes à l'infini dans une lente mélopée, les Portugais se contentent de rester bien en place dans leur moitié de terrain, sortant au pressing juste quand le ballon arrive dans leur zone. Le jeu est totalement stérile à Braga et cela fait les affaires des locaux qui n'ont besoin que d'un nul pour assurer leur place en demi-finale de la Ligue des Nations.

20:58 - L'Espagne n'avance pas L'Espagne continue de faire tourner le ballon dans son style si caractéristique, dans le but d'essouffler l'adversaire et de l'endormir avant de le piquer. Pour le moment, cela n'est pas très efficace et surtout les Espagnols ne progressent pas, se contentant d'aller d'un côté à l'autre souvent avec ses défenseurs.

20:55 - Ronaldo hors-jeu Près de la ligne médiane, Cristiano Ronaldo sollicite le une-deux avec Diogo Jota mais sur la remise de son partenaire, le capitaine portugais est pris en position de hors-jeu.

20:54 - Frayeur sur le but portugais Côté droit, la défense portugaise se fait subtiliser le ballon. Morata pénètre dans la surface et feinte le tir pour mettre en retrait à Sarabia. L'Espagnol hésite puis frappe du gauche à ras de terre. c'est contré par Ruben Neves et Danilo.

20:52 - Jota vient aider derrière Jota fait l'effort et apporte son soutien à Nuno Mendes sur la gauche de la surface. Les deux hommes récupèrent le ballon et l'attaquant de Liverpool se lance dans un rush mais pousse trop long et le perd avant la ligne médiane.

20:50 - La bonne coordination espagnole Sur le coup franc de Bruno Fernandes, toute la défense espagnole s'avance de concert et met ses adversaires hors-jeu. Danilo avait remisé de la tête dans la surface pour Cristiano Ronaldo dont la volée du gauche en pivot était passée au-dessus.