Juventus - PSG : des pronostics inédits en faveur de Paris

Les pronostics avant le match de Ligue des champions entre la Juventus de Turin et le PSG sont nettement à l'avantage des Parisiens. Mais le rapport de force n'a pas toujours été aussi favorable...

La Juventus de Turin et le PSG se retrouvent ce mercredi 2 novembre, pour la 6e et dernière journée de Ligue des champions avant la trêve, qui donnera lieu à la Coupe du monde dans quelques semaines. Avec trois matchs gagnés et deux nuls, les Parisiens sont d'ores et déjà qualifiés pour les huitièmes de finale, qui se joueront mi-février. La Juve, éliminée quant à elle, tentera de faire bonne figure en épilogue d'une campagne européenne catastrophique, avec quatre défaites et une seule victoire dans cette Ligue des champions 2022. Les hommes de Massimiliano Allegri jouent tout de même une 3e place dans ce groupe H, qui serait synonyme de qualification en Ligue Europa. En cas de défaite, et si le Maccabi Haifa ne perd pas dans le même temps face au Benfica, les bianconeri seraient rayés de toutes les cartes européennes.

Le Paris Saint-Germain part donc favori en amont de cette confrontation, lui qui a battu la "Vieille dame" début septembre pour le match aller au Parc des Princes, grâce à deux buts de Kylian Mbappé (2-1). Les cotes pour ce Juventus - PSG sont logiquement à l'avantage du club de la capitale, une victoire des hommes de Christophe Galtier se trouvant à 1,66 chez Winamax contre 4,90 pour une victoire de la Juve (et 4,10 pour un match nul). Chez Betclic, c'est peu ou prou la même chanson avec une cote à 1,60 pour une victoire du PSG et à 5,50 pour une victoire de la Juve (4,30 pour le match nul).

On notera également que le PSG a remporté son dernier match de poule lors de ses quatre dernières Ligues des champions avec une certaine efficacité devant le but : les Parisiens ont inscrit 18 buts lors de ces quatre rencontres, soit un capital de 4,5 buts de moyenne. En nombre de buts, la cote la plus favorable va donc encore au PSG, le scénario de 1 à 3 buts étant évalué à 1,23. La cote d'un Kylian Mbappé buteur ce soir est pour sa part à 1,91.

Si on remonte d'autres statistiques, notamment sur les précédentes confrontations entre le PSG et la Juventus de Turin, les Italiens retrouvent un peu de leur lustre. Sur les huit rencontres qui ont précédé les chocs de cette saison, les Turinois l'ont emporté six fois, concédant seulement deux nuls. Paris n'a jamais réussi à ramener une victoire d'Italie lors de ses quatre matchs à Turin et la dernière confrontation en date, en 1997, ne laissait guère de place au doute : les locaux, emmenés par un certain Zinedine Zidane, l'avaient alors emporté 3 buts à 1 après avoir infligé une déculottée aux Parisiens chez eux (1-6) quelques semaines plus tôt. On jouait à l'époque la Supercoupe d'Europe, soit le duel entre les vainqueurs de la Champions League et de la Coupe des Coupes. Une autre époque...