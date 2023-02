Julie Debever : qui est la footballeuse qui participe à Koh Lanta ?

Footballeuse professionnelle et candidate de Koh-Lanta ne sont pas incompatibles. Julie Debever a réalisé l'un de ses rêves en y participant, peu après avoir disputé une Coupe du monde avec l'équipe de France !

La footballeuse professionnelle, Julie Debever a réussi à intégrer le célèbre jeu Koh-Lanta animé par Denis Brogniart. La défenseuse du FC Fleury, qui a également évolué à l'Inter Milan est à l'écran à partir du mardi 21 février puisque elle est l'une des 20 nouvelles personnalités de la saison 24 de Koh-Lanta nommé "le Feu Sacré". "C'est une histoire de fan, une émission qui me plaît depuis des années", a témoigné sur Ouest France l'athlète qui a réalisé "son second rêve"... Le premier étant bien sûr sa carrière de footballeuse ponctuée d'une participation à la Coupe du monde 2019 en France avec l'équipe de France dirigée par Corinne Diacre.

Après "10 ans de candidature", Julie Debever a retrouvé dans cette aventure "l'esprit d'équipe, le partage de valeurs autour d'une pratique sportive qui est mon quotidien. L'inconnu", est ce qui l'a caractérise. La joueuse du FC Fleury a pleinement vécue cette expérience et s'est énormément investie. Elle a par exemple avoué "beaucoup travailler ses lettres" dans son dossier de candidature avant de tout donner pendant le jeu.

Une famille baignée dans le football

Julie Debever est née à Marcq-en-Barœul dans les Hauts-de-France. Elle a entrepris une carrière de footballeuse professionnelle et évolue désormais au sein du FC Fleury 91, en région parisienne. La joueuse a dès son enfance, côtoyé le monde du football. Son père a pratiqué ce sport en tant que gardien de but et son frère Anthony, est actuellement dans la division Régional 1 à l'AC Cambrai. A 34 ans, la joueuse a dorénavant entamé sa 18e saison dans le milieu professionnel.

L'équipe de France en consécration

La défenseuse s'est révélée au FCF Hénin-Beaumont en 2005. Elle y est restée jusqu'en 2011 avant de rejoindre une saison le FCF Juvisy où elle a été vice-championne de France. Après elle a connu l'AS Saint-Etienne avec lequel elle a été finaliste de la coupe de France en 2013. Son passage à l'EA Guingamp entre 2015 et 2019 lui a valu le droit d'être sélectionnée par Corinne Diacre lors de la Coupe du Monde de football en France en 2019. Elle avait disputé son premier match sous le maillot bleu à Geoffroy Guichard en 2018. Le parcours des Françaises s'est néanmoins stoppé au stade des quarts de finale, défaites par les Etats-Unis 2-1. Elle ne compte à ce jour que trois sélections avec l'Equipe de France.

L'Inter Milan une parenthèse enchantée

Sa vie a pris un tournant lorsqu'elle a quitté le sol français en 2019. Elle a intégré l'Inter Milan et y a rencontré l'amour. Julie Debever entretient dorénavant une relation avec son ex-coéquipière, l'attaquante Italienne Régina Baresi. En Italie, elle a joué 22 rencontres.

Un salaire proche de 2 000 €

Selon des estimations de l'Equipe, en 2022 le club de Fleury rémunère en moyenne 2 000€ brut ses joueuses. Il ne s'agit pas du salaire le plus bas chez les femmes. A Guingamp, à l'époque, Julie Debever avait un salaire d'environ 1 600€ brut par mois. Lyon, le plus grand club de football féminin se détache en tête avec environ 12 000€.