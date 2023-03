Nice - Sheriff : heure, compos... toutes les infos du match

Après son succès en Moldavie (0-1), l'OGC Nice est en ballotage favorable au moment d'accueillir, ce jeudi 16 mars, le Sheriff Tiraspol à l'Allianz Riviera. Une place pour les quarts de finale de la Ligue Europa Conférence est en jeu.

La France derrière les Aiglons pour ce Nice - Sheriff. Dernier représentant de l'hexagone sur la scène continentale, le Gym n'a pas le droit à l'erreur, ce jeudi 16 mars, pour rejoindre les quarts de finale de la Ligue Europa Conférence. À l'Allianz Riviera, la bande à Digard sera poussée par son public à la suite du bon résultat de l'aller (0-1), il y a une semaine, en Moldavie : "Notre idée est la même : on joue tous les matches pour les gagner, a assuré Julien Sablé, l'adjoint du coach de l'OGC Nice. On a des ambitions dans le jeu, on a des envies, des principes de jeu qui sont très forts. On va se concentrer sur le contenu. On ne va pas jouer pour protéger quelque chose mais pour aller chercher quelque chose. C'est notre état d'esprit et il ne va pas changer."

Performant depuis plusieurs mois sous les couleurs Rouge et Noir, le défenseur Jean-Clair Todibo a également livré son ressenti avant ce Nice - Sheriff : "Par rapport à l'aller, ce sera différent parce qu'on aura, je l'espère, un meilleur terrain sur lequel on pourra s'exprimer beaucoup mieux et on pourra jouer comme on en a l'habitude. On aura face à nous une très belle équipe de Tiraspol, qui nous a posé pas mal de problèmes. Tout le monde est assez conscient de la responsabilité qu'on a, en tant que dernier représentant français en coupe d'Europe."

Ce jeudi 16 mars, l'Allianz Riviera accueille ce Nice - Sheriff en 8es de finale retour de la Ligue Europa Conférence. Le coup d'envoi de cette affiche européenne sera donné à 21h00 par M.Visser (BEL).

Comme c’est le cas pour certaines affiches de Ligue Europa Conférence, vous aurez le choix de la chaîne pour ce 8es de finale retour Nice - Sheriff. Cette affiche sera en effet co-diffusée par Canal + et W9. Deux choix s’offrent donc à vous, celui de regarder cette rencontre sur Canal + Foot ou W9.

Pour suivre Nice - Sheriff en streaming sur votre smartphone, ordinateur ou tablette vous aurez deux choix. Celui de souscrire à un abonnement 100% digital à My Canal ce qui vous permettra de suivre ce 8es de finale retour en direct sur Canal + Foot. Vous pouvez également vous inscrire gratuitement sur la plateforme 6play pour suivre la rencontre via W9.

La composition probable des Aiglons pour Nice - Sheriff : Schmeichel - Amraoui, Viti, Todibo, Ndayishimiye, Lotomba - Thuram, Rosario, Boudaoui - Laborde, Moffi.

La composition probable du club moldave pour Nice - Sheriff : Koval - Kpozo, Radeljic, Kiki, Garananga, Zohouri - Diop, Kyabou, Badolo - Tapsoba, Atiemwen.