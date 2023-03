Les Espoirs de l'équipe de France joueront ce soir une rencontre amicale face aux Anglais qu'ils défieront chez eux.

Et si la France battait une troisième fois l'Angleterre ? Elle s'est déjà imposée au rugby pendant le tournoi des VI nations le 11 mars dernier et à l'issue de la Coupe du monde de football le 10 décembre 2022. Cette fois-ci l'équipe de France Espoirs jouera un match amical en terre anglaise. De plus, jamais depuis 2005 les Anglais ne sont parvenus à s'imposer dans cette catégorie face aux Bleus qui n'ont concédé qu'un seul nul en six rencontres.

Cette affiche devrait permettre d'observer les futurs titulaires en équipe première. Le vivier français est, il faut le dire très dense avec des jeunes qui pourraient évoluer en A si la concurrence n'était pas aussi rude. C'est par exemple le cas des gardiens de but Ilan Meslier ou Luca Chevalier. En défense il y a Pierre Kalulu ou Benoît Badiashile qui évoluent à l'AC Milan et Chelsea. Au milieu on peut citer Jonathan Lepenant et en attaque Amine Gouri ou encore Ryan Cherki.

A quelle heure débute le match Angleterre (-21) - France (-21) ?

Ce duel outre-manche débutera à 18h00 fuseau horaire parisien donc à 17h en Angleterre. La dernière fois que les deux équipes se sont jouées, c'était en 2019.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Angleterre (-21) - France (-21) ?

L'équipe de France a joué face aux Pays-Bas vendredi 24 mars. Les Espoirs suivent donc ce samedi 25 mars avec un duel franco-britannique que l'on peut regarder sur Canal + Foot.

Quelle diffusion streaming pour le match Angleterre (-21) - France (-21) ?

Canal + Foot aime bien l'Angleterre. En diffusant la Premier League, la chaîne reste dans la continuité des semaines de Championnat en proposant sur ses plateformes de streaming le match des Espoirs en Angleterre.

Quels sont les pronostics ?

Les pronostics de ce match Espoirs ne sont pas connus. Les côtes devraient être proposées sur les sites de paris sportifs quelques heures avant le coup d'envoi.

Quelles compositions probables ?

Sylvain Ripoll a fait sa liste en concertation avec Didier Deschamps pour savoir quels joueurs ne seraient pas en A. Ainsi le sélectionneur des Bleus a décidé de laisser encore un peu de temps à certains joueurs tels que Ilan Meslier ou Pierre Kalulu qui devraient être alignés à l'issue de cette opposition amicale. Chez les Anglais, le jeune Nathan Wood a été appelé avec les Espoirs. Les compositions seront dévoilées quelques minutes avant le match.