Le Bayern Munich reçoit Manchester United ce mercredi 20 septembre à l'occasion du premier gros choc de cette saison de Ligue des champions. Suivez le match en direct.

En direct

21:35 - Reguilon croise trop Le latéral espagnol est décalé dans la surface de réparation et réalise un centre tir qui est trop croisé pour trouver le cadre et trop éloigné de Pellistri qui rôdait au second poteau.

21:32 - Le Bayern fait le break ! Les Red Devils ont pris un énorme coup sur la tête et viennent de prendre un deuxième but dans ce Bayern Munich - Manchester United par l'intermédiaire de Serge Gnabry. C'est cruel pour les hommes d'Erik Ten Hag.

21:28 - Le Bayern libéré par Sané ! Quelle erreur de Onana ! Sur une frappe lointaine de Sané, l'ancien portier de l'Inter laisse malencontreusement passer le ballon. Ce Bayern Munich - Manchester United est lancé.

21:27 - Casemiro est vigilant Konrad Laimer déborde dans son couloir droit et centre au second poteau mais l'ancien milieu du Real fait un excellent retour.

21:23 - Superbe retour de Martinez Lisandro Martinez devance Serge Gnabry qui était parti comme une flèche dans le dos de la défense de Manchester United.

21:21 - Onana dévie Sur un corner tiré par Sané au deuxième poteau, André Onana se détend pour prolonger le ballon et réaliser sa première parade de ce Bayern Munich - Manchester United.

21:18 - Le bel enchainement de Rashford L'international anglais déborde et dépose Laimer avant de frapper depuis un angle compliqué. Sven Ulreich est sur la trajectoire et s'impose encore une fois dans ce Bayern Munich - Manchester United.

21:15 - Début de match compliqué pour le Bayern Le premier quart d'heure de ce Bayern Munich - Manchester United est particulièrement poussif pour les hommes de Thomas Tuchel qui peinent à se trouver.

21:12 - Reguilon se relève difficilement Le latéral de Manchester United met quelques secondes à se relever après un choc avec Leroy Sané qui fait preuve de nervosité depuis le début de ce Bayern Munich - Manchester United.

21:09 - Nouveau corner pour United Ce début de Bayern Munich - Manchester United est surprenant. Les Bavarois sont dominés par les Red Devils qui obtiennent un troisième corner en 10 minutes.

21:08 - Sané en fait trop L'international allemand enchaîne les crochets devant Reguilon mais finit par perdre le ballon. Laimer demandait le ballon en retrait.

21:06 - Un deuxième corner pour United Les Mancuniens font plutôt un bon début de rencontre et mettent la pression sur le Bayern Munich. Facundo Pellistri obtient un deuxième corner pour son équipe.

21:05 - Quelle énorme occasion ! Le premier gros frisson dans ce Bayern Munich - Manchester United est pour les Bavarois. Pellistri est au second poteau et ne peut pas reprendre idéalement pour tromper Ulreich. Holjund suit et frappe mais le portier bavarois repousse sur sa ligne.

21:03 - Un premier corner Leroy Sané obtient un premier corner dans ce Bayern Munich - Manchester United après un centre contré par Martinez.

21:01 - C'est parti ! Glenn Nyberg donne le coup d'envoi de ce tant attendu Bayern Munich - Manchester United ! Il s'agit de la première journée du groupe A de la Ligue des champions.

20:55 - Les équipes sont sur la pelouse Ce Bayern Munich - Manchester United est sur le point de commencer ! Les deux formations sont entrées sur la pelouse de l'Allianz Arena et l'hymne de la Ligue des champions retentit.

20:49 - Tuchel reste méfiant Même si les Mancuniens sont en difficulté depuis le début de cette saison, Thomas Tuchel n'enterre pas ses adversaires du soir avant ce Bayern Munich - Manchester United : "Ça ne dit pas grand-chose d'eux, parce que dans un match, on n'est jamais certain d'un résultat contre Man United. Même quand on pense que l'on a le match sous contrôle, c'est le moment le plus dangereux."

20:42 - L'autre match du groupe A Ce Bayern Munich - Manchester United est le deuxième match de ce groupe A après la rencontre entre Copenhague et Galatasaray qui vient de se terminer sur un score nul spectaculaire (2-2). Les Turcs ont arraché le nul dans les derniers instants.

20:35 - Casemiro porte-bohneur ? Si tous les voyants ne sont pas forcément au vert pour les Red Devils dans ce Bayern Munich - Manchester United, la présence de Casemiro dans l'entrejeu pourrait rassurer. Au-delà de son impact sportif, le Brésilien n'a perdu qu'une seule fois en sept affrontements face aux Munichois depuis le début de sa carrière (5v, 1n).

20:28 - Manchester United perméable Depuis le début de la saison, les Red Devils concèdent énormément de buts et ce n'est pas bon signe avant ce Bayern Munich - Manchester United. En effet, les hommes d'Erik Ten Hag ont concédé 10 buts sur les 4 derniers matches. De son côté, le Bayern a inscrit 11 buts en autant de rencontres.

20:21 - L'Allianz Arena, forteresse imprenable ? En Ligue des champions, les Munichois sont impressionnants à domicile en phase de poules. En effet, ils ont tout simplement remporté leurs 25 derniers matches de poules dans cette compétition lorsqu'ils évoluaient à l'Allianz Arena. La série peut-elle se poursuivre dans ce Bayern Munich - Manchester United.

20:14 - Une affiche emblématique Ce Bayern Munich - Manchester United est un immense rendez-vous européen entre deux équipes qui ont toujours brillé au plus haut niveau. Même si les Mancuniens sont un peu moins flamboyants ces dernières années, ils pourraient se rappeler aux bons souvenirs d'une finale de Ligue des champions en 1999 gagnée par leurs ainés dans le temps additionnel face aux Bavarois.

20:07 - Les compositions d'équipes Les compositions d'équipes de ce Bayern Munich - Manchester United sont connues ! Voici celle du Bayern avec la présence de Dayot Upamecano en défense et d'Harry Kane à la pointe de l'attaque : Ulreich - Laimer, Upamecano, Kim, Davies - Kimmich, Goretzka - Sané, Musiala, Gnabry - Kane. En face Erik Ten Hag fait de nouveau confiance à l'attaquant danois Rasmus Holjund. Anthony Martial est sur le banc. Voici la compo des Anglais : Onana - Dalot, Lindelof, Martinez, Reguilon - Casemiro, Eriksen - Pellistri, Fernandes, Rashford - Hojlund