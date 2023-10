La très grosse "amende" que va devoir payer la FIFA à l'Arabie Saoudite après la blessure de Neymar

Neymar a été victime d'une terrible blessure au genou qui l'éloignera des terrains pendant de longs mois. Son club saoudien va bénéficier d'une grosse somme payée par la FIFA.

Neymar, le numéro 10 du Brésil, traverse une nouvelle épreuve difficile. Lors d'un match de qualification pour la Coupe du Monde contre l'Uruguay, où l'équipe brésilienne a subi une défaite 2 à 0, l'ancien joueur du PSG, qui évolue désormais pour Al-Hilal en Arabie Saoudite, a subitement chuté sur la pelouse en se plaignant du genou suite à un léger contact avec Nicolas de la Cruz. Il a dû quitter le terrain en s'appuyant sur des béquilles, sa jambe gauche immobilisée par une attelle, sous le regard inquiet du public et du staff brésilien.

Mardi 18 octobre au soir, la Confédération Brésilienne de Football (CBF) a annoncé, via un communiqué officiel, que les examens médicaux avaient "confirmé la rupture du ligament croisé antérieur et du ménisque du genou gauche" de Neymar. C'est une blessure de plus et même cette fois une double dévastatrice pour le joueur, d'autant plus qu'il venait tout juste de revenir à la compétition après avoir été écarté pendant près de six mois suite à une opération à la cheville. Le communiqué précise également qu'une nouvelle intervention chirurgicale sera nécessaire, sans préciser la date : "L'attaquant sera opéré, à une date qui n'a pas encore été fixée, pour corriger les blessures".

Ce nouveau coup dur signifie que Neymar sera à nouveau hors jeu pour une durée d'au moins six mois, voire davantage pour peut-être retrouver pleinement ses capacités. Cette période d'indisponibilité ne fait pas les affaires de son club saoudien, Al-Hilal, qui doit se priver d'un joueur recruté pour plus de 100 million d'euros cet été. Le PSG avait aussi connu les mésaventures médicales du Brésilien, qui avait raté plus d'un tiers des rencontres pendant ses six ans au club. Ce qui était d'ailleurs l'une des raisons de sa vente.

Mais Al-Hilal n'a pas encore tout perdu. La FIFA a mis en place un Programme de protection des clubs, qui leur garantit une assurance financière si l'un de leurs joueurs se blesse en sélection nationale. Pour toute blessure éloignant le joueur des terrains pendant plus de 28 jours, comme pour Neymar, la FIFA prend en charge le salaire pendant la durée indisponibilité !

Malheureusement pour les Saoudiens et sans doute heureusement pour l'instance du foot mondial, il existe un plafond que le salaire de Neymar dépasse largement : 20 548 euros par jour, soit un peu plus de 600 000 euros par mois. Or le salaire du Brésilien est au bas mot de 6 millions d'euros par mois, soit dix fois plus.

Al-Hilal pourrait quand même récupérer jusqu'à 7,5 millions d'euros de la part de la FIFA, si Neymar était absent durant une année entière (la durée maximale d'indemnisation), et au moins 3 millions puisque le Brésilien ne retrouvera à coup sûr pas les terrains avant six mois. Très loin néanmoins des 75 millions annuels que coûte Neymar à son club, sans même compter le prix de son transfert...