Le Havre - PSG : compos, chaine, heure... Les infos du match de la 14e journée de Ligue 1

Après son succès face à Newcastle en Ligue des champions cette semaine, le PSG retrouve la Ligue 1 avec un déplacement sur la pelouse du Havre à 13h ce dimanche.

Le Havre, 8e, est sur une belle série d'invincibilité avec cinq matches sans défaite. La dernière remonte au 8 octobre avec un revers sur la pelouse de Marseille (0-3). Les hommes de Luka Elsner font preuve d'une belle solidité défensive avec un but concédé en cinq matches même si l'attaque ne répond pas forcément présente car les Havrais ont inscrit deux petits buts sur cette même période. "On n'a pas envie de jouer les victimes non plus", a déclaré le coach slovène en conférence de presse.

De son côté, le PSG a commencé cette journée dans le fauteuil de leader. Les Parisiens ont sauvé les meubles en milieu de semaine à l'occasion de la cinquième journée de la phase de poules de la Ligue des champions en arrachant une égalisation importante face à Newcastle (1-1). En Ligue 1, les joueurs de la capitale ont glané six succès de rang où ils ont inscrit 20 buts. À chacun de ces succès, Paris a marqué au moins trois buts.

A quelle heure débute le match Le Havre - PSG ?

Le match Le Havre - PSG débutera à 13h ce dimanche 13 décembre. Il se déroulera au Stade Océane du Havre en Normandie.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Le Havre - PSG ?

Deux chaines retransmettront cette rencontre de la 14e journée de Ligue 1. PrimeVideo et Canal+Foot diffuseront ce match entre Le Havre et le PSG. Bastien Dechepy sera l'arbitre.

Quelle diffusion streaming pour le match Le Havre - PSG ?

Deux diffusions streaming seront disponibles afin de suivre cette rencontre de la 14e journée de Ligue 1. Les plateformes PrimeVideo et MyCanal retransmettront cette affiche. Il faut un abonnement pour y avoir accès.

Quelles compositions probables pour Le Havre - PSG ?

Retours importants pour Luka Elsner à l'occasion de cette rencontre face au PSG. En effet, le coach normand pourra compter sur Josué Casimir et Mohamed Bayo devraient revenir et être titularisés. André Ayew, la recrue phare des Havrais est suspendu après son carton rouge reçue lors de la dernière journée. Le XI probable du HAC : Desmas - Nego, Sangante, Salmier, Lloris, Opéri - Casimir, Kuzyaev, Touré, Alioui - Bayo.

Le match de Ligue des champions devrait inciter Luis Enrique à faire reposer quelques joueurs pour ce déplacement au Havre. Bradley Barcola et Gonçalo Ramos pourraient en profiter pour glaner une place de titulaire dans cette rencontre. Le XI probable des Parisiens : Donnarumma - Hakimi, Skriniar, L.Hernandez, Mukiele - Dembélé, Ugarte, Ruiz, Barcola - Ramos, Mbappé.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Le Havre - PSG ?

Paris est le favori de ce rendez-vous sur les sites de paris sportifs. Sur Betclic, ils sont à 1,29, le nul est à 5,85 et la victoire havraise est à 9,60. Sur Winamax, les Havrais sont même à 10, le nul est à 5,90 et la victoire parisienne est à 1,28.