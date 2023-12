Ligue 1 : l'OM confirme, l'OL se relance, le PSG et ses dauphins assurent ! Résumé de la 15e journée

Marseille et Lyon ont obtenu des victoires importantes, tandis que les équipes du podium n'ont pas tremblé pour s'imposer. Le résumé du week-end.

Trois à la suite. En battant le FC Lorient sur sa pelouse (2-4) dimanche soir, l'Olympique de Marseille enchaîne, pour la première fois de la saison, un troisième succès de rang en Ligue 1, après ceux acquis au Vélodrome contre Rennes (2-0) et l'OL (3-0). Gennaro Gattuso avait reconduit le 3-5-2 inédit qui avait fait ses preuves contre les Rhodaniens, et ce choix s'est une nouvelle fois avéré payant. Mbemba (3e), Balerdi (33e) et Aubameyang à deux reprises (9e et 42e) ont rapidement mis les Phocéens à l'abri en première période, même si Faivre (41e) et Mendy (52e) ont marqué pour Lorient. L'OM remonte à la 6e place, à quatre points des places qualificatives pour la Ligue des Champions.

Lacazette porte l'OL, le PSG et ses dauphins infaillibles

Plus tôt ce dimanche, c'est l'autre Olympique qui a obtenu un succès vital : Lyon a battu Toulouse à domicile (3-0), grâce à un triplé de son capitaine Alexandre Lacazette, sur trois actions de véritable renard des surfaces (25e, 29e et 80e). Grâce à cette victoire, les Lyonnais, toujours derniers, reviennent à trois points de leur adversaire, concurrent direct au maintien et premier non-relégable. Pierre Sage, entraîneur intérimaire de l'OL, pourrait conserver son poste un peu plus longtemps après ce précieux résultat.

A l'autre l'extrémité du classement, les leaders ont tous gagné. Le PSG d'abord, contre Nantes (2-1) grâce à un but salvateur de l'ancien canari Randal Kolo Muani en fin de match. Les Parisiens ont assuré l'essentiel avant leur déplacement décisif à Dortmund en Ligue des Champions. Leur dauphin, Nice, a battu Reims dans un match ouvert (2-1) grâce aux réalisations de Laborde (55e) et Boga (82e), et malgré celle d'Abdelhamid (78e). Enfin, Monaco reste sur la troisième marche du podium en prenant les trois points au Roazhon Park (1-2), face à une équipe de Rennes qui ne cesse de chuter au classement, désormais 13e avec seulement trois longueurs d'avance sur la zone rouge.

Lille et Lens piétinent

C'est toujours Lille qui occupe la précieuse quatrième position, dernier strapontin pour la C1, malgré un nul concédé à Clermont, qui reste 17e (0-0). Comme Marseille, Brest se rapproche des Dogues, grâce à un succès arraché à Metz (0-1) sur un but de Le Douaron (75e), et confirme son superbe début de saison en prenant la 5e place.

Dans le troisième match du multiplex, Strasbourg a obtenu, au bout de l'effort contre Le Havre, sa première victoire depuis septembre (2-1). C'est Abakar Sylla qui a offert la victoire aux siens de la tête (90e+7), après que Salmier (48e) ait répondu à Emegha (21e).

Enfin, vendredi, en ouverture de cette 15e journée, le RC Lens n'a pu faire mieux qu'un match nul et vierge contre Montpellier au Stade de la Mosson (0-0). Lens est 7e, à égalité de points avec Marseille et Reims, tandis que Montpellier est 14e et peine à prendre ses distances avec la zone rouge.