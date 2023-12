Dortmund - PSG : Paris qualifié pour les huitièmes de finale, le résumé du match

Au bout d'un match animé où il aura été très maladroit devant le but, le Paris Saint-Germain se contente d'un nul à Dortmund (1-1) et se qualifie pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, devançant à la différence de buts particulière l'AC Milan, vainqueur à Newcastle (2-1).

En direct

23:50 - Bonne nuit Merci à toutes et à tous de nous avoir accompagné pour suivre le nul du Paris Saint-Germain contre Dortmund, synonyme de qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. A bientôt sur linternaute.com pour de nouveaux directs.

23:45 - Les adversaires potentiels du PSG En terminant deuxième du Groupe F, le Paris Saint-Germain héritera d'un club ayant fini en tête. En huitièmes de finale, le club parisien pourra affronter, soit : le Real Madrid, le FC Barcelone, l'Atlético de Madrid, la Real Sociedad, le Bayern Munich, Arsenal ou Manchester City. Le tirage au sort aura lieu lundi 18 décembre à 12h.

23:40 - Maladroits mais heureux, le résumé du match Il y a des soirs comme ça où rien ne va et pourtant tout va. Le Paris Saint-Germain a livré un match consistant, parvenant à se créer une multitude d'occasions mais a cruellement manqué d'efficacité devant le but que ce soit par Kolo Muani, pas vraiment à son avantage dans le dernier geste, ou Mbappé, tour à tour surpris, imprécis et frustré. Cette incapacité à convertir ses situations favorables auraient pu (dû ?) s'avérer fatale aux ambitions parisiennes mais le destin s'est montré clément. Et si le PSG n'a pas réussi à vaincre Dortmund dans la Ruhr, dans le Nord de l'Angleterre, il a reçu l'aide précieuse de l'AC Milan, pourfendeur de Newcastle. En cas de nul, seul un succès des Magpies pouvaient barrer le chemin parisien, or ce soir, rien n'entraverait le chemin des champions de France. On pourra critiquer la manière, pointer les erreurs des hommes de Luis Enrique, mais l'essentiel est assuré avec une qualification en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Une fois encore, il faudra se coltiner un premier de groupe pour démarrer la phase à élimination directe avec une réception à l'aller mais l'essentiel est d'être au rendez-vous. Tout aurait pourtant pu mal tourner dans un premier acte débridé où les deux équipes ont eu leurs chances sans parvenir à faire la différence. Alors que Mbappé voyait Süle se jeter sur sa ligne pour l'empêcher de marquer alors qu'il avait effacé Kobel ou que Barcola embrassait le poteau avec une frappe enroulée, coté allemand, Wolf prouvait qu'il n'était pas vraiment un attaquant de métier, en croisant trop sa tentative après avoir pourtant bien joué le coup en se glissant dans le rôle d'un avant-centre, lui le latéral. Un mouvement de handball, bien vu en plein championnats du monde féminin en Norvège, mais inefficace donc. A bout portant, sur une frappe lointaine mal repoussée, Adeyemi manquait lui aussi le cadre, de même qu'Hümmels juste avant la pause. Des problèmes de visée dont n'a pas eu à se plaindre Reus dont la volée du gauche prenait la bonne direction mais fut claquée en corner par un Donnarumma, rassurant toute la soirée. Un festival d'occasions de part et d'autre avant que Dortmund ne prenne l'avantage. Quelques instants après qu'Hümmels contra un tir d'Hakimi, brillamment servi dans la surface par Mbappé, Adeyemi déchaînait le Signal Iduna Park au bout d'une action où les Schwarz-Gelben eurent étouffé la relance parisienne. Le PSG n'en menait pas large mais n'eut pas le temps de gamberger que Zaïre-Emery surgissait à l'entrée de la surface pour expédier une talonnade de Barcola dans les filets de Kobel. De retour de blessure, l'enfant du club soulageait les siens et leur redonnait de l'élan. Un élan qui failli se prolonger quand son capitaine en équipe de France crut donner l'avantage au PSG à un quart d'heure du terme. Un bonheur de courte durée puisque l'arbitrage vidéo révélait un léger hors-jeu de Mbappé, parti entre Hümmels et Schlotterbeck. Paris resta sous la menace mais Reus égara un ballon précieux de Reyna dans la surface parisienne. Ayant pris le dessus physiquement et averti de la tournure favorable des évènements du côté de Newcastle, les Parisiens mirent le pied sur le ballon et le firent tourner jusqu'à égrener ce qui restait de temps au chronomètre. A défaut de la manière, le PSG se contente d'une qualification qui lui évite la crise hivernale et entretient son fol espoir printanier. Des fois rien ne va mais tout va.

23:20 - Le point sur le Groupe F A l'issue des six journées de la phase de groupes, Dortmund termine donc premier du groupe F devant le Paris Saint-Germain. Les deux équipes sont qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Demi-finaliste la saison dernière, l'AC Milan reste à quai mais est reversé en Europa League grâce à sa troisième place. De son côté, Newcastle finit dernier et est éliminé de toutes compétitions européennes. 1. Borussia Dortmund - 11 pts / 2. Paris Saint-Germain - 8 pts (+1) / 3. AC Milan - 8 pts (-3) / 4. Newcastle - 5 pts.

23:10 - La réaction de Zaïre-Emery "Nous sommes contents mais nous savons que nous aurions pu faire mieux et finir à la première place qui était l'objectif. Nous sommes contents d'être qualifiés. Nous avons fait un bon match mais il y a des soirs où les ballons ne veulent pas rentrés", a réagi au micro de Canal++ Warren Zaïre-Emery, auteur du but égalisateur pour le PSG et élu homme du match.

23:00 - Le PSG qualifié ! Il y avait plusieurs scénarios possibles pour le PSG pour se frayer un chemin jusqu'en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Ils en ont emprunté un détourné puisqu'en concédant le nul à Dortmund, il s'est laissé à portée d'une mauvaise surprise et d'une victoire de Newcastle. Heureusement pour les Parisiens, les Magpies ont craqué à domicile face à l'AC Milan (1-2). A égalité de points (8) avec les Milinais, les champions de France finissent à la deuxième place, grâce à une meilleure différence de buts particulière. Paris a eu chaud mais il sera bien au rendez-vous de la phase à élimination directe en 2024.

22:56 - Un nul pour le PSG (1-1) A l'issue d'un match où il aura cruellement manqué de réalisme devant le but adverse, le Paris Saint-Germain accroche un nul à Dortmund (1-1). Incapables de faire la différence en première période malgré une ribambelle d'occasion, les Parisiens ont cru à un cauchemar quand Adeyemi a marqué au retour des vestiaires mais Zaïre-Emery a rapidement remis les deux équipes à égalité. Plus forts physiquement, ils ont ensuite géré la fin de match.

22:54 - Dernier changement pour le PSG A une minute de la fin du temps additionnel, Luis Enrique donne quelques minutes à Soler. L'Espagnol entre à la place de Kolo Muani.

22:52 - Paris fait tourner Les Parisiens sont au courant du résultat favorable du côté de Newcastle et se contentent de conserver le ballon pour empêcher Dortmund de se montrer dangereux. Il reste encore deux minutes dans le temps additionnel.

22:51 - Reus oublie le ballon Reyna percute dans l'axe du terrain après un bon service de Süle, et donne devant lui dans la surface pour Reus qui manque son contrôle. Paris peut se dégager.

22:50 - Temps additionnel : 6 minutes Il y aura six minutes de temps additionnel dans cette seconde période entre le Borussia Dortmund et le PSG.

22:49 - Süle glane un corner Süle est trouvé lancé à droite et oblige Hernandez à se jeter pour l'empêcher d'avancer dans la surface. Corner à venir.

22:46 - Donnarumma intervient Servi à 20 mètres sur la droite, Reyna lève un bon centre au second poteau vers Malen mais Donnarumma sort et repousse de la main.

22:44 - Milan passe devant, Paris peut voir venir Du côté de Newcastle, les Magpies viennent de dire adieu à la Ligue des Champions. Les Anglais ont encaissé un second but par Chukwueze et sont menés par l'AC Milan. Les Lombards sont à égalité avec le PSG mais derrière à la différence de but particulière.

22:42 - Changement pour le PSG A la 82e minute, Luis Enrique sollicite Asensio au relais de Barcola.

22:41 - Kolo Muani s'écroule dans la surface Côté droit, Kolo Muani déborde Schlotterbeck et pénètre par l'angle droit dans la surface où il se jette au sol, prétextant un contact avec le défenseur allemand. L'arbitre ne bronche pas.

22:40 - Derniers changements pour Dortmund A 10 minutes de la fin du temps réglementaire, Terzic lance ses dernières forces dans la bataille. Il sort Adeyemi, qui n'en peut plus, et Füllkrug, au profit de Reyna et Haller.

22:38 - Barcola manque de tranchant Paris pousse et dévore les espaces béants laissés par la défense allemande, qui tire la langue. A droite, Kolo Muani est envoyé en profondeur et veut donner à Mbappé dans l'axe. Sa passe est dans le dos de son partenaire qui doit jouer en pivot. Il donne à Vitinha qui prolonge dans la surface à gauche pour Barcola dont la frappe en angle fermé manque de conviction et ne trompe pas Kobel.

22:37 - Le but de Mbappé annulé (1-1) ! Faux espoir pour le PSG qui à la 76e minute voit le but libérateur de Mbappé annulé pour un hors-jeu de ce dernier au moment de la passe d'Hakimi.

22:35 - But de Mbappé (1-2) Côté droit, Hakimi a la lucidité de lever la tête et voit Mbappé faire l'appel dans l'axe. Le Marocain envoie le ballon dans la course de son attaquant qui dépose Hümmels et vient battre à bout portant Kobel d'un tir croisé du droit.

22:33 - Hors-jeu de Mbappé Paris récupère à 30 m du but allemand et insiste à droite où Marquinhos est monté apporter le surnombre. Servi par Hakimi, le Brésilien enroule un cnetre que Mbappé coupe au premier poteau. Ce n'est pas cadré et le drapeau se lève pour un hors-jeu de l'international français.

22:32 - Ouverture imprécise de Mbappé En position reculée, Mbappé voit l'appel à droite d'Hakimi et tente de l'alerter mais son extérieur du droit n'a pas la qualité de Modric et Bensebaïni intercepte de la poitrine devant sa surface.

22:30 - Mbappé croise trop Zaïre-Emery est un métronome dans cette seconde période et distribue le jeu avec justesse. C'est lui qui décale Kolo Muani seul à droite. Ce dernier centre à ras de terre pour Vitinha qui cherche une ouverture sans succès. Il donne latéralement à l'entrée de la surface à Mbappé qui se met sur son pied gauche pour déclencher. C'est puissant mais trop croisé et le ballon file à droite du but de Kobel.

22:29 - Deux changements pour Dortmund Dans la foulée de l'entrée d'Ugarte, Terzic répond à Luis Enrique avec deux nouveaux changements. Wolf et Özcan quittent la pelouse et laissent leur place à Schlotterbeck et Sabitzer.