DIRECT. PSG - Brest : deux buts en trois minutes pour les Parisiens, les Brestois punis, suivez le match

Sur le coup franc, Achraf Hakimi combine avec Ousmane Dembélé. Proche de la ligne de six mètres, l'ailier tente le centre direct et trompe Coudert. Le ballon heurte le poteau gauche avant de sortir. À noter qu'il y a deux minutes de temps additionnel.

Au point de penalty, Mbappé récupère un ballon et tente sa chance du droit. Il bute sur la main gauche de Coudert.

Kylian Mbappé était proche du doublé ! Après une faute de Beraldo sur Mahdi Camara sur le côté droit, Donnarumma repousse des deux poings et Fabian Ruiz lance Ousmane Dembélé. Le n°7 parisien est servi dans la profondeur. Il pique son ballon mais il trouve la barre brestoise.

21:48 - Le break pour le PSG !

Après un corner parisien, le ballon arrive jusqu'à Ousmane Dembélé sur le côté gauche. L'ailier centre fort devant la cage de Coudert et Danilo devance le portier. Le Portugais met le pied et inscrit le but du break parisien.