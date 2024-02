PSG - Brest : les deux équipes s'affrontent pour une place en quarts ! Chaîne TV, compos... Les infos

Huitièmes de finale de Coupe de France au programme où les Parisiens reçoivent le Stade Brestois, ce mercredi soir, Après avoir concédé le nul face aux Bretons, fin janvier, en Ligue 1, le PSG va tenter de se défaire des Brestois pour rallier les quarts de finale. Diffusion TV, compos probables... Découvrez toutes les informations.

PSG - Brest, troisième acte. Après l'avoir emporté en terre bretonne (3-2 fin octobre), le Paris Saint-Germain a concédé le nul à domicile (2-2), en Ligue 1, le 28 janvier dernier. Une contre-performance pour les hommes de Luis Enrique qui ont encaissé deux buts en seconde période. Aujourd'hui, les deux clubs se retrouvent en Coupe de France où le vainqueur décrochera son ticket pour les quarts de finale de la compétition. Pour rappel, les Parisiens s'étaient qualifiés au précédent tour après une large victoire à Orléans (1-4). Face aux Bretons, l'entraîneur parisien sera privé de cinq joueurs : Lucas Hernandez (suspendu), Lee Kang-in (toujours à la Coupe d'Asie), Nuno Mendes (blessure), Presnel Kimpembe et Milan Skriniar. Éliminé de la CAN avec le Maroc, Achraf Hakimi était de retour dans le groupe ce mardi. La latéral droit devrait néanmoins être préservé.

En conférence de presse, Luis Enrique est revenu sur la saison brestoise et les deux confrontations jusqu'à présent : "Nous avons eu des difficultés contre Brest lors du match de championnat. Mais on pouvait s'y attendre. Il faut travailler sur les idées et les principes qui permettront aux joueurs d'élever leur niveau de jeu. On s'attend à un match difficile, Brest sait tenir le ballon, comme nous savons le faire, mais ce sera aussi un match différent, puisque c'est la Coupe de France." Interrogé sur la saison de son équipe, le technicien espagnol s'est dit satisfait : "Nous sommes conscients du fait que nous pouvons être meilleurs sur certains aspects. Mais aujourd'hui, je ne peux dire que des choses positives. Nous affrontons des adversaires de haut niveau, qui font une belle saison. C'est un championnat difficile. Je suis satisfait de ce que nous faisons en tant qu'équipe. Mais il est normal, comme toutes les équipes du monde, que nous ayons des moments où nous sommes moins bons. Je veux rester positif."

Du côté brestois, la superbe saison se poursuit. Bien accroché à la troisième place de Ligue 1, les coéquipiers de Brandon Chardonnet se déplacent à Paris pour créer l'exploit. Pour cette affiche de gala, Eric Roy va procéder à quelques changements : suspendu, Pierre Lees-Melou devrait être suppléé par Jonas Martin et Coudert devrait logiquement prendre la place de Bizot dans les cages. En conférence de presse, l'entraîneur brestois s'est attardé sur la récupération de ses joueurs avant d'affronter le PSG : "Avant de jouer ce match, le PSG a l'avantage d'avoir 5 jours de récupération, nous seulement 3 et ils jouent à domicile. Ça s'enchaîne vite, on a l'impression d'avoir joué hier Nice. On a mis beaucoup d'intensité physique face à eux. Mais on a la volonté d'être acteurs de ce match, un match couperet face à un gros client à l'extérieur. C'est comme ça, il va falloir faire un exploit." Pour le technicien, ce huitième de finale à Paris n'est pas un tournant dans la saison : "On connait cette équipe de Paris pour les avoir joués il y a peu. Donc pas de surprise. Il n'y aura pas de prolongations encore, mais on ne part dans l'esprit d'aller aux tirs au but. Après ce match de Coupe de France, on a aussi la rencontre face à Clermont en championnat. C'est souvent le 3ème match en une semaine qui est le plus difficile."

À quelle heure débute PSG - Brest ?

Le coup d'envoi du huitième de finale de Coupe de France opposant le PSG à Brest est prévu mercredi 7 février à 21h10 au Parc des Princes (Paris). Benoit Bastien sera chargé d'arbitrer les débats.

Sur quelle chaîne regarder PSG - Brest ?

Détenteur des droits TV de la Coupe de France, BeIn Sports 1 diffusera l'affiche des huitièmes de finale entre le PSG et Brest. France 3 retransmettra également l'affiche en clair.

Si vous souhaitez regarder la rencontre des huitièmes de finale de Coupe de France entre les Parisiens et les Brestois sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur MyCanal ou sur le site BeIn Sports. Vous pouvez également vous rendre sur France 3.

Quelles sont les compositions probables du Paris Saint-Germain et du Stade Brestois ?

PSG : Navas (G) - Soler, Marquinhos, Danilo, Mukiele - Zaïre-Emery, Ugarte, Ruiz - Asensio, Mbappé, Barcola.

Brest : Coudert (G) - Lala, Chardonnet, Le Cardinal, Locko - Camara, Martin, Magnetti - Del Castillo, Mounié, Pereira-Lage.

